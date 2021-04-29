人妻網購「愛情鎖心」下降頭　老公還是離了⋯議員質疑詐欺

▲台北市議員洪健益發現，有業者在網路上販售「愛情鎖心降頭」，結果民眾購買後仍然離婚，人錢兩空。（圖／台北市議員洪健益辦公室提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市議員洪健益29日提及，有民眾向他陳情，老公心不在身上，所以網購聲稱可以「解決愛情、婚姻」等問題的「愛情鎖心」商品來下降頭，結果被騙了許多次，最後還是離婚了，顯然沒有效果，不知在消保法上能保障什麼。對此，北市法務局長袁秀慧表示，這個會研議，因為有些網路上的商品較偏向宗教，有一定商業言論自由，會研究看一下界線。

洪健益29日於台北市議會民政部門質詢時提及，有民眾陳情，老公心不在其身上，所以尋求蝦皮拍賣的「愛情降」、「下降頭」，結果被騙了好幾次，因為對方說降頭要下多次，從4000元到8000元都有，而她希望老公回心轉意仍購買，結果還是離婚了，該商品上面寫「終極和合挽回墓地血降」提供愛情和合、感情和合、法事愛情等服務，部分出貨地點還是在台北市，不知這如何處理？

北市消保官楊麗萍表示，此標的有問題，可能跨大效果或定價不一，所以買賣契約的效力也有問題，目前蝦皮等網站上販售的物品，若有違反現行法規，由各個局處做裁處。

北市商業處主秘陳秀華指出，目前有針對網購平台訂一個管理機制，分工各局處做處理，的確該情況尚未討論到。

袁秀慧則說，上次洪健益質詢網路販售光怪陸離商品，北市現在正成立一個管理機制，此案看起來契約成立與否已有問題，若涉及欺騙，還要再做調查，後續看是要跟平台或賣家主張權益，先做消費爭議處理。這些未來會再做研議，有些網路商品比較偏向宗教、命理效果，有一定商業言論自由，會統一內部研究看看界線。

洪健益強調，這些不應該在交易平台上出現，哪怕是真的，也不該存在，應規定網購平台下架這類商品，「有效都不行，更何況還無效！」哪怕只是一張符咒都不可以，「這是公然詐欺。」