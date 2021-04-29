快訊／六都第一！新北禁賣電子煙最快3個月後上路　違者可罰10萬

▲新北市議會三讀通過「電子煙及加熱式菸具管理自治條例」草案。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

新北市議會29日下午三讀通過「電子煙及加熱式菸具管理自治條例」草案，全面禁販賣電子煙，最快3個月後上路，違者最高可罰10萬元，成為第一個禁止販賣、製造電子煙的直轄市，將於行政院核定後三個月公告實施。

新北市長侯友宜表示，新北市不僅禁菸場域全國第一，也是全國執行菸害防制最嚴格的縣市，近來電子煙逐漸在校園氾濫，新北市在議會支持下，營造全市無菸清新環境。

侯友宜強調，電子煙不屬於菸害防制法所定義的「菸品」，而且可能含有毒物質，具爆炸危險性。

侯友宜指出，青少年是國家未來的希望，但電子煙填充液五顏六色，誆稱具有水果、咖啡、香氣等多種口味，容易讓學子誤以為是在追求流行，在不知不覺中成癮，簡直就是糖衣砲彈，希望透過電子煙及加熱式菸具管理自治條例立法，健全新北市電子煙及加熱式菸具管理措施，維護兒童、青少年及國民健康。

新北市衛生局長陳潤秋也表示，109年查緝130件電子煙油，其中68件檢驗檢出含尼古丁，不合格率為52%，含有尼古丁之電子煙油涉屬禁藥，已依違反藥事法第82及83條規定全數移送檢警調偵辦。

依據衛福部國民健康署調查，全國103年至108年青少年吸食電子煙比率，國中生由1.98%上升至2.5%，高中職生則由2.1%上升至5.6%。

為彌補現行法令不足，《新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例》全文共計12條，明定新北市禁菸場所全面禁止吸用、使用或啟動電子煙及加熱式菸具，並針對供應未滿18歲電子煙或加熱式菸具及其零組件、可供其使用之物品等菸害防制法未規定事項訂定罰則。未來法定禁菸場所及新北市公告13,891處禁菸場所，將禁止電子煙及加熱式菸具。

根據自治條例規定，未經取得藥品許可證或醫療器材許可證之電子煙、加熱式菸具及其零組件，不得製造、輸入、販賣、展示、廣告、促銷或贊助，違者罰鍰1萬到10萬元，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰，或勒令停工、停業。規範未滿十八歲者不得吸菸或持有電子煙及加熱式菸具，違者應接受戒菸教育，否則處新台幣2千到1萬元罰鍰。

另外，任何人不得提供電子煙或加熱式菸具、零組件、可供電子煙或加熱式菸具使用之物品給未滿18歲者，違者罰鍰1萬到5萬元。在禁菸場所也禁止吸用、使用或啟動電子煙及加熱式菸具，違者罰鍰2千到1萬元。