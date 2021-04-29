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LIVE／「主管確診」諾富特飯店清空消毒　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

華航染疫累計9機師、4家人確診，擴大採檢1279名機師已快完成，但今日傳出被當作機師檢疫場所的桃園諾富特飯店有一名主管確診，指揮官陳時中上午也親赴現場廣播，人員全部清空消毒，詳細內容有待陳時中下午2點記者會親自說明。

原被當作華航長程線機組員外站過夜後返台居家檢疫點的諾富特華航桃園機場飯店，今日突然被要求全面清空消毒，機組員也被要求在中午前撤離，而今日返台的機組員也無法進入飯店。桃園市長鄭文燦上午證實，有一名飯店主管確診，稍早防疫人員也已抵達現場，預計有422名機組成員要被送往集中檢疫。

陳時中親赴現場，穿著隔離衣進入飯店，他也在廣播中提到，「目前飯店有人是確診的，對於環境和人員都造成威脅，把大家移到集中檢疫所，對大家來講是一個最安全的方式，不管對自己對家人都是最好、最安全的一個選擇，雖然有一些些不方便，但是這也是不得已，如果這事情再擴大，對社會衝擊是非常的大，所以請大家一定要來配合，謝謝大家。」

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▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再擴大採檢中發現6名血清抗體陽性的機師，其中3名為先前染疫者，另3名則是血清抗體陽性，其中2名家人也在昨日確診本土個案，由於確診者是家中孩子，就讀學校也宣布停課、遠距教學等防疫措施。

另案1112為本國籍70多歲男性，是境外移入個案（案1068、案1106）的非同住家人，近期無出國史，也無疑似症狀，曾因案1068居家檢疫期間於住處跌倒，前往該案住處停留半個多小時，另也在案1106居家隔離期間，協助送餐事宜，研判是當時相關接觸感染。

由於案1112曾有幾處桃園地區活動史，包括4/20曾去平鎮區北興活動中心、懶得煮客家麵食館金陵店和阿曼達舞場，4/21曾去桃園區中埔國小，由於阿曼達指揮中心也初步匡列190人列居家隔離，後續疫調結果待指揮中心記者會說明。

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