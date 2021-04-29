外委會5分鐘散會...陳柏惟喊「我想上班」　鄭麗文：是外交部、民進黨藐視國會

▲國民黨團召開「譴責謝長廷迴避國會監督」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入海中，立法院外交及國防委員會29日排定外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷等人專題報告，但外交部基於防疫規定表示謝長廷無法列席，召委、國民黨立委廖婉汝在會議開始5分鐘後就宣布散會，台灣基進立委陳柏惟在臉書發文直呼「你不上班我想上啊…」對此，國民黨團書記長鄭麗文說，謝長廷今天就沒來，還有什麼好問的？並痛批外交部、民進黨藐視國會。

對於外委會開會5分鐘就宣佈散會，陳柏惟隨即在臉書發文直呼，「欸不是，中國KMT召委9：05喊散會？你不上班我想上啊…不要這樣玩其他縣市的委員好嗎...」。

「藐視國會的是外交部、民進黨！」鄭麗文痛批，國民黨團從上周五就要求謝長廷返台，外交部還在假裝沒收到公文，今天召委如果不當他的面把公文送給外交部，他們還要假裝聽不懂嗎？「謝長廷今天就沒來，還有什麼好問的？民進黨委員擺明是要幫他們圍事護航，太噁心了！」

總召費鴻泰也強調，立法院議事運作很清楚，每周五下班之前會把下周議程送到議事處，「立法院自動會通知相關部會甚至總統府，這是立法院行之多年」，當初安排週四而不是週一報告，就是要給謝長廷充裕時間，「不要再講五四三的話，民進黨心中就是沒有台灣人民。」

廖婉汝則表示，她昨天發文給衛福部，確認如果謝長廷在5月24日之後回來報告，最晚需要在5月2日以前到達台灣，並經過衛福部回文回覆可行。因此，她將在5月24日安排相關議程，邀請外交部、謝長廷及相關單位報告台日之間的相關議題，請外交部告知謝長廷在5月2日前一定要回到台灣，「不能再以買不到機票迴避。」