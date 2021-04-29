高中兒「手織禮物」追女生！輕捧小臉畫面被撞見　媽嗨：年輕真好

▲兒子手織禮物，要送給心儀的女生。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，兒子在家中織圍巾，想要送禮物給心儀的女生，她看到後笑說「這種天氣你在織圍巾，根本企圖謀殺吧」，也好奇問「現在的國高中女生收到手作禮物會開心嗎？」事後，人妻也PO文歡呼，兒子成功追到對方，還被爸爸撞見兩人依依不捨的畫面，貼文一出，網友們狂喊「年輕真好」。

人妻在臉書「爆怨2公社」發文，今年高二的兒子在家中織圍巾，看到後笑問「是要送給喜歡的女生喔？」兒子則乾笑回應，但媽媽表示現在已經要進入夏天了，根本沒有人戴圍巾了，便提議織手機袋。

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▲成品出爐，全家人都相當滿意。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO表示，後來跟兒子討論後，重新挑選配色後，織了一個側背的小袋子可以拿來放手機，成果出爐母子都相當滿意，還讓女兒試背一下，結果女兒超喜歡，貼心的哥哥則表示「這個送給妹妹，他再織一個新的」。媽媽還透露，「兒子這兩天跟喜歡女生算是正式踏入交往階段，兩個人感情正甜」。

原PO笑說前幾天回家，兩人在捷運站依依不捨地告別，女生還輕捧著兒子的臉，怎料卻被下班的爸爸撞見，從後方出現摸了兒子的頭，「下次放閃要先確認不會遇到你爸，你媽的話應該會當作沒看到，因為沒戴墨鏡」。

貼文一出後，網友們全笑翻，「老爸是不是不想要媳婦了？人家小倆口難分難捨，就要偷偷躲起來錄影，放家庭群組啊」、「哥哥是暖男」、「叫爸爸不要破壞好嗎」、「哥哥手好巧，很喜歡會手作的男生」、「少男情懷總是詩」。