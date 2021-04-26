單身男想買「1支蔥5顆蛋」！老闆拒賣「至少10顆」...他嘆：被排擠

▲單身男網友買散蛋遭雜貨店老闆拒賣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者陳怡靜／綜合報導

單身錯了嗎？一名男網友控訴，先前到雜貨店買散蛋遭老闆要求「至少買10顆」，就連煮湯想買一支蔥，也接連被菜市場老闆拒絕，讓他心裡很不是滋味，大嘆「自己住就已經孤單了，連買個菜老闆都不甩我，好像單身自己住被排擠了。」

一名男網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，單身獨居的他想要買食材卻屢遭刁難，像是要到雜貨店買蛋，原本只想買5顆，但老闆立刻垮臉指著蛋告訴他，「最少要買10顆」，甚至還補充說「我規定的」，讓他相當傻眼。

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▲男網友在爆怨2公社控訴遭老闆排擠情況。（圖／翻攝自臉書／爆怨2公社）



不只買蛋遇到困難，連想買蔥煮湯喝都遭刁難，市場攤販聽到他只想買一支蔥後紛紛拒絕，「就算我跟他說一支算我20好嗎求賣，也是搖手」，導致他從街頭走到巷尾依然空手而回。

原PO苦嘆，也許大家看了不覺得怎樣，但是他卻感到相當難過，「自己住就已經孤單了，連買個菜老闆都不甩我，好像單身自己住被排擠了。我口袋有錢，你就是多加點錢我都不介意真的。」希望之後能遇到願意賣給少量消費者的老闆。

▲網友們紛紛留言建議。（圖／翻攝自臉書／爆怨2公社）



貼文一出，立刻引發網友熱議，「我買過一支蒜，老闆看著我」、「我常常覺得這個世界對單身的人不友善」、「我買量少，很少被刁難，你怎麼都遇見奇葩」。也有人建議，「其實自備環保袋是個好方法」、「超市有一盒6個的」。