「現在學生很可憐」補習超過深夜11點　他嘆：還好我是7年級生

▲有家長感嘆，現在小孩真的不像以前，都沒童年了。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享，現在學生很可憐，補習補到很晚。但一名補教老師則分享自己經歷，想問誰比較可憐？

原PO近日在「爆怨2公社」臉書社團說，看到一間補習班都晚上11時多了，還不放學生下課，「讀到那麼晚隔天還要上課，真的學習能力會很好嗎？看無。」

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「還好我是7年級生，那時候補習最晚也到10點多。」原PO認為，現在學生滿可憐的，學生時期為書而唸，出社會為錢而生存，不斷進修。

▼有補習班老師吐苦水。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

對此，有人留言，「我也七年級的，國中光分班夜讀到8點，我就受不了了…高職是高三去補數學，每天晚回家晚睡覺，根本就沒辦法好好專心上課。」也有家長感嘆，現在小孩真的不像以前，都沒童年了，兒子才國小下課就要超過晚上9點半。

一名網友則說，「我是補教師，小時候不懂事，學生平常不問問題，月考前問到半夜12:00。最誇張的一次是（凌晨）1:30才讓我走，誰比較可憐？」

另一人也表示，「是老師可憐吧，多麼想早點下班。以前在安親班工作，一些小朋友的父母工作超忙，忙到沒空來接小朋友，常常要耗到快11點才剩最後1、2個，然後由安親班人員分別送小朋友回去，超累。」還有人說，「國中考會考的時候，是我把補習班老師留到12點，她還問我她能回家了沒？」