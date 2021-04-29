大媽占火車位：阿姨沒睡好頭暈！　她「霸氣溫柔舉動」獲讚爆

▲原PO分享搭火車遇到的事。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享搭火車，結果座位被一名目測60歲以上的大媽占位，立刻請對方起來，沒想到卻被說「現在的年輕人真是…」結果她之後看到一名沒座位的老阿公，搖搖晃晃快跌倒，立刻讓位，獲得其他人大讚「霸氣又溫柔」！

原PO近日在「爆怨2公社」臉書社團發文，還原當下和大媽的對話：

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原PO：不好意思，這是我的位子。



大媽（睡夢中驚醒）：那個，可以讓阿姨坐個幾站嗎？阿姨昨天沒睡好，頭有點暈。



原PO：不要，請妳起來。



大媽：現在的年輕人真是…

▼原PO讓位給老阿公，獲其他人讚爆。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

「嘿！我長得一副大善人的樣子嗎？」原PO說，「如果我把位子讓給妳坐，那我幹嘛提前一周買票？現在的大媽都那麼沒見笑嗎？」

原PO表示，不過坐到桃園站時，看到一名約莫80歲以上的老阿公沒位子坐，搖搖晃晃快跌倒，「我還是把位子讓給那位老阿公，終究沒那個命享受…最後跑去坐在走道，繼續睡我的大頭覺。」

對此，許多網友大讚原PO，「霸氣的溫柔」、「推一個讓位要看人，有些人真的倚老賣老」、「超有愛心的」、「代替阿公謝謝您。」

原PO也回覆網友的問題說，其實當時自己宿醉很不舒服，真的滿想吐，但見老阿公好幾度快跌倒，卻沒人想幫忙，看了有點難過，「老人家跌倒的話很危險，我還年輕沒差多站一下。」她指出，「希望我們老了也可以被這樣友善對待，我當下是這麼想的。」