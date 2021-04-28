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去美髮院電鍋燙！她頭皮三度燙傷「耳朵缺一角」：吃止痛藥才能睡

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲阿姨頭痛到要吃止痛藥才能入眠。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「頭皮燙傷到清創手術做了4、5次！」一名女網友發文表示，阿姨日前去高雄某家美髮院燙頭髮時，深刻體會到「燙壞頭髮事小，燙傷頭皮才是要人命」，當時因設計師推薦最新的「電鍋燙」，所以阿姨便決定試試看，怎料竟導致耳朵腫脹、頭皮燙傷，「整個頭皮都熟了」；而最誇張的是，店家得知後竟還聲稱是「客人自己撥掉管子」，讓原PO快氣炸。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，阿姨日前想燙個美美的新造型，但熟識的設計師已經被預約滿了，所以最後便決定找之前幫忙補染頭髮的設計師燙看看。設計師當時一直推銷最紅、最新的「電鍋燙」，想不到這竟成為悲劇的開端。

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阿姨在燙髮過程中就有向設計師反應頭部狀況，然而對方卻「還要求客人剩幾分鐘要不要繼續燙完，當下還覺得客人小題大作」，結果事實證明，阿姨的頭部真的燙傷了。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲阿姨頭部嚴重燙傷。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO轉述阿姨頭部情況，心疼對方「頭皮燙傷到清創手術做了4、5次！整塊頭皮都熟了，耳朵也缺一角，頭皮植髮需要16萬元超過！」而當時醫師也表明「蒸氣比熱水燙」。原PO坦言，阿姨現在狀況真的很不好，「都憂鬱了！每天頭痛到要吃止痛藥才能睡著。」

最讓原PO氣不過的是，店家因為擔心客人獅子大開口，所以便趕緊請律師，「說客人自己撥掉管子」。原PO最後也氣憤說道，「到底哪裡來的電鍋燙？請高雄茄萣各位鄉親小心再小心！」

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲阿姨清創手術做了4、5次。（圖／原PO授權引用）

經《ETtoday新聞雲》記者詢問後，原PO透露，阿姨燙傷後就馬上去看診，現在都在大醫院手術、回診，「在事發第2天已經報案了，目前調解不成功直接要打官司了。」此外，由於該美髮院已搬至他處，故記者目前無法聯繫、詢問，截稿前未取得對方回應。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「電鍋燙？是把頭放進電鍋蒸了嗎」、「嚇到了！也太嚴重」、「為了賺錢，一點職業道德都沒有」、「這程度已經算是電鍋煮麻辣燙了吧」、「太扯了吧，還敢搬家重新營業去害人嗎」、「不敢想像沒有馬賽克的照片」、「太誇張了！ 一定痛爆」。

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