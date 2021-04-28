巨乳辣師「身材太好」被歧視！怒飛美國賣慾照　年收2千萬逆轉人生

▲在波蘭因為身材太豐滿而被歧視的蔡斯，在美國當模特兒後，竟意外大受歡迎。（圖／翻攝自IG／romi_chase）

記者葉睿涵／綜合報導

波蘭一位英文老師蔡斯（Romi Chase）因為身材豐滿，而經常在國內受到歧視。憤慨的她於是跑到美國當模特賣慾照，沒想到美國與波蘭不一樣的審美，竟讓她在短短16個月的時間內飽賺100萬美元（約新台幣2800萬元）。

綜合《每日星報》等外媒報導，喜歡展現身材曲線的蔡斯，過去在波蘭教書時，經常被人們要求將自己的姣好身材「藏起來」。這樣的要求讓她難以接受，「波蘭的審美標準十分嚴格，你必須有著金髮碧眼、大長腿、身材苗條，才能被稱為美女，甚至是秀出自己的身材。當大家看到像我這樣的肉肉女孩時，都會大喊，『快將你的肥肉包好』。」

在波蘭飽受歧視的蔡斯，偶然間得知自己胸大腰細的身材，非常符合美國人的胃口，於是她下決心離鄉背井，到美國去展開她的模特兒事業。她將照片放在OnlyFans網站上，並吸引了不少男性的注意，紛紛透過網站，向其訂購性感照。

靠著性感模特兒的事業，蔡斯在短短16個月的時間內，就賣出了許多照片，飽賺100萬美元（約新台幣2800萬元）。蔡斯表示，她自從來了美國以後，人生就整個大逆轉，還得到了許多力量。她目前手上已有數百個拍攝合作的邀請，但她並不滿足於此，打算繼續進行投資，並為自己打造一個品牌。

資生堂「百優精純乳霜」加大版 神級保養品熱銷30年