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達爾文抓交替？網紅雙尬吊挖土機淪「人肉鐘擺」　頭骨碎裂險慘死

▲▼維泰克去年7月表示，自己因發生事故而受傷。（圖／翻攝自Instagram@jeff）

▲維泰克去年7月表示，自己因發生事故而受傷。（圖／翻攝自Instagram@jeff）

記者羅翊宬／綜合報導

網紅為了吸引觀眾與粉絲們的眼球、博取更高的點閱率，經常想方設法拍攝奇怪主題的影片，不過若處理不慎恐怕會淪於達爾文的「物競天擇」下場！美國一名網紅維泰克（Jeff Wittek）從上周起開始上傳一系列影片，解釋他破相的原因，當時他被朋友當作「人肉鐘擺」吊掛在挖土機上，最後不慎跌落重傷。

根據英媒《太陽報》，其實從去年後半年起，就有部分死忠的粉絲發現，在維泰克拍攝的相片中，不僅他經常戴墨鏡、眼罩出場，甚至頭部左邊還有明顯的傷勢，不過一直以來他都沒有公開解釋到底是怎麼受傷的，直到上周起，他才開始上傳一系列的影片，解釋自己為何受重傷，還帶有警世意味，要粉絲別輕易做出這種傻事。

維泰克上周起開始在Youtube頻道上傳系列影片「別在家做這些事」（Don't Try This At Home），在本月22日上傳的第二集影片《我是怎麼破相的》（HOW I BROKE MY FACE ）中，他解釋了事故發生的原因，以及後續他在醫院接受治療的過程。

▲▼維泰克被當作「人肉鐘擺」，吊掛在挖土機吊臂上。（圖／翻攝自Youtube@Jeff Wittek）

▲維泰克被當作「人肉鐘擺」，吊掛在挖土機吊臂上。（圖／翻攝自Youtube@Jeff Wittek）

事故的起因為維泰克想要拍攝搞笑影片，他與一群朋友到海邊進行拍攝，其中還包括一名網紅朋友多布里克（David Dobrik），當時大家想到一個獵奇的點子，就是將維泰克綁在海邊挖土機的吊臂上，再由多布里克操縱挖土機，讓維泰克當起「人肉鐘擺」。

該集影片的後半段中，當被綁在吊臂上的維泰克晃了幾下後，竟然身體不幸撞上吊臂，直接來場「親密式接觸」，之後更沉入大海，朋友見到不對勁後嚇得趕緊上前援救。

【點此觀看影片】

維泰克送醫後，被診斷出頭骨9處碎裂、眼窩碎裂、髖關節與腳部骨折、腿部韌帶撕裂、臀部骨折，差點命喪黃泉，當他躺在醫院的病床時，朋友們驚呼，「天啊～我們以為你死掉了！」

▲▼維泰克在挖土機事故後，眼窩留下傷疤。（圖／翻攝自Twitter@jeffwittek）

▲維泰克在挖土機事故後，眼窩留下傷疤。（圖／翻攝自Twitter@jeffwittek）

維泰克在影片中表示，「當我從醫院醒來時，我非常的痛苦，我的眼窩碎了，幾乎失去整個雙眼，我以為我要死掉了。」

在經過後續的治療與復健後，維泰克逐漸從傷痛中康復、好轉，目前除了眼窩還留下疤痕外，以完全解除失明危機、生命也無任何大礙。他透露，在事故後就未曾與操縱挖土機的多布里克聯絡，且根本沒有好好關心、照顧他，兩人幾乎完全不講話。

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