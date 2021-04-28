LetTaiwanHelp！美參眾兩院發起社群活動　支持台灣參與WHA

▲世界衛生大會將在5月舉行。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

第74屆「世界衛生大會」（WHA）將在5月舉行，為支持台灣參與，美國聯邦參、眾議院外交委員會亞太小組主動發起連續48小時的社群媒體跨國串聯活動，以主題標籤「#LetTaiwanHelp」齊聲為台灣仗義執言。對此，外交部表示，台灣樂願與各國攜手共同克服新冠肺炎帶來的挑戰，為全球防疫及復甦做出積極貢獻。

該活動於台北時間4月27日晚間10點開始，由不同民主國家的國會領袖、國會議員、跨國議會組織等以同步或接力方式在推特及臉書等平台，共同以主題標籤「#LetTaiwanHelp」齊聲為台灣仗義執言，籲請「世界衛生組織」（WHO）邀請台灣出席預定5月24日揭幕的WHA。



外交部表示，高度歡迎美國國會領銜全球民主國家的國會支持台灣參與WHA，也對參與的各國國會議員表達我方誠摯謝意。

外交部說，這次眾多友好國家國會領袖及國會議員首度透過社群媒體進行跨國串聯，活動極具創意，共同為我國發出正義之聲，展現相關民主國家對台灣參與WHA的強勁支持。此跨國串連的支持活動更充分彰顯將台灣納入全球公衛體系已成為許多民主國家民意殿堂的共識。



外交部呼籲WHO應儘速邀請台灣參與本年WHA，並將台灣完整納入WHO會議、機制及活動，落實「讓台灣幫忙」（Let Taiwan Help）的訴求。台灣樂願與各國攜手共同克服武漢肺炎（COVID-19）疫情所帶來的挑戰，為全球防疫及復甦做出積極貢獻。