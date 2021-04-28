美亞裔仇恨暴力！非裔男偷襲「猛踹頭部8下」　糕點師傅重傷昏迷

Yao Pan Ma was collecting bottles in East Harlem on Friday when a man dressed in black approached him from behind and struck him in the back. The blow left Ma, 61, motionless on the sidewalk as his attacker repeatedly kicked him in the head. #StopAsianHate pic.twitter.com/SqIi1Mh2ks — Ray 鄺羡華 (@raykwong) April 26, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

美國亞裔遭受仇恨攻擊再添一樁，紐約市一名61歲的中國移民，日前在曼哈頓東哈林區遭到一名非裔男子暴打，送醫時面部受創嚴重、陷入昏迷。當局周二（27日）表示，警方將本案列為仇恨犯罪，已依企圖謀殺罪行將該名非裔男子起訴。

▲糕點廚師馬耀潘至今仍處於昏迷狀態。（圖／翻攝自Instagram「MrAndyNgo」）

路透社報導，事件發生於本月23日，警方上周公布監視錄影畫面顯示，61歲的中國移民馬耀潘（Yao Pan Ma，音譯）走在東哈林區街頭，突然被49歲的鮑沃（Jarrod Powell）從後方攻擊。馬耀潘倒地後幾乎沒有掙扎意識，呈現側躺狀態，而鮑沃不斷針對馬的頭部攻擊，舉起腳又踩踏又踹，至少8下。

警方將本案列為仇恨犯罪，並於27日以2起聯邦攻擊重罪，以及一起企圖謀殺罪名起訴鮑沃。目前尚不清楚鮑沃是否有律師代表，也沒有任何關於能夠交保的消息；警方則表示當日晚間仍繼續拘留鮑沃。

美媒包括《華盛頓郵報》、《人物》雜誌（People magazine）均報導，馬耀潘就醫後情況嚴重，至今仍處於昏迷狀態；哈林醫院一名代表則告訴路透社，無法透露病人目前的情況。《人物》雜誌指出，馬耀潘是一名糕點廚師，他在2年前和妻子一同移民至美國。

▲鮑沃襲擊馬耀潘，被起訴3項罪名。（圖／翻攝自Instagram「MrAndyNgo」）

自從2019冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發後，美國社會針對華裔的仇恨暴力犯罪就不斷增加，加州國立大學仇恨和極端主義研究中心最近發布一項報告，名為「針對亞裔美籍和太平洋島民的犯罪事件」（AAPI），當中指出2020年整年的案件增長幅度暴增了145％。

近來包括亞特蘭大水療電6名亞裔女性被槍手掃射致死，以及婦人在路上遭大塊頭非裔男子襲擊等案件，大致可歸因於許多美國人都認為亞裔該為疫情的傳播負責，儘管病毒肆虐不分人種，卻仍有很多人認為應歸咎給所有「長得像中國人」的亞裔人士，因為他們認為疫情起源於中國武漢，而中國政府的不當控管與隱瞞消息，讓仇恨從對中國政府延伸擴大至整個亞裔社群。