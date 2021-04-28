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美亞裔仇恨暴力！非裔男偷襲「猛踹頭部8下」　糕點師傅重傷昏迷

記者張靖榕／綜合外電報導

美國亞裔遭受仇恨攻擊再添一樁，紐約市一名61歲的中國移民，日前在曼哈頓東哈林區遭到一名非裔男子暴打，送醫時面部受創嚴重、陷入昏迷。當局周二（27日）表示，警方將本案列為仇恨犯罪，已依企圖謀殺罪行將該名非裔男子起訴。

▲▼美亞裔仇恨暴力！非裔男偷襲「猛踹頭部8下」　糕點師傅重傷昏迷。（圖／翻攝自Instagram「MrAndyNgo」）

▲糕點廚師馬耀潘至今仍處於昏迷狀態。（圖／翻攝自Instagram「MrAndyNgo」）

路透社報導，事件發生於本月23日，警方上周公布監視錄影畫面顯示，61歲的中國移民馬耀潘（Yao Pan Ma，音譯）走在東哈林區街頭，突然被49歲的鮑沃（Jarrod Powell）從後方攻擊。馬耀潘倒地後幾乎沒有掙扎意識，呈現側躺狀態，而鮑沃不斷針對馬的頭部攻擊，舉起腳又踩踏又踹，至少8下。

警方將本案列為仇恨犯罪，並於27日以2起聯邦攻擊重罪，以及一起企圖謀殺罪名起訴鮑沃。目前尚不清楚鮑沃是否有律師代表，也沒有任何關於能夠交保的消息；警方則表示當日晚間仍繼續拘留鮑沃。

美媒包括《華盛頓郵報》、《人物》雜誌（People magazine）均報導，馬耀潘就醫後情況嚴重，至今仍處於昏迷狀態；哈林醫院一名代表則告訴路透社，無法透露病人目前的情況。《人物》雜誌指出，馬耀潘是一名糕點廚師，他在2年前和妻子一同移民至美國。

▲▼美亞裔仇恨暴力！非裔男偷襲「猛踹頭部8下」　糕點師傅重傷昏迷。（圖／翻攝自Instagram「MrAndyNgo」）

▲鮑沃襲擊馬耀潘，被起訴3項罪名。（圖／翻攝自Instagram「MrAndyNgo」）

自從2019冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發後，美國社會針對華裔的仇恨暴力犯罪就不斷增加，加州國立大學仇恨和極端主義研究中心最近發布一項報告，名為「針對亞裔美籍和太平洋島民的犯罪事件」（AAPI），當中指出2020年整年的案件增長幅度暴增了145％。

近來包括亞特蘭大水療電6名亞裔女性被槍手掃射致死，以及婦人在路上遭大塊頭非裔男子襲擊等案件，大致可歸因於許多美國人都認為亞裔該為疫情的傳播負責，儘管病毒肆虐不分人種，卻仍有很多人認為應歸咎給所有「長得像中國人」的亞裔人士，因為他們認為疫情起源於中國武漢，而中國政府的不當控管與隱瞞消息，讓仇恨從對中國政府延伸擴大至整個亞裔社群。

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