統測週末登場！台科大找專家做防疫動線　5月3日前要消毒3次

▲教育部強調，台科大已再次對外說明，校園是安全的。（圖／台科大提供）



記者許展溢／台北報導

四技二專暨二技統一入學測驗（統測）將於5月1、2日舉行，考場之一的台科大日前有65名師生到過清真寺，接觸華航印尼籍染疫機師，教育部今（27日）表示，為確保台科大考（分）區試場全區加強消毒作業，保障所有考生擁有安全應試環境，已請主辦單位財團法人統一入學測驗基金會與該考分區，於明天（28日）進行校園全面消毒。

教育部表示，針對台科大曾參加台北清真寺活動師生，於4月23日第一時間完成人數清查，要求師生加強自主健康管理至5月2日，並不得進入校園，4月 25、26日校園立刻全面消毒作業，目前學校密切關注學生的健康狀況。另針對原住校內宿舍學生，安排至其他處所與其他學生區隔，且不得離開該住宿地點至5月2日。

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教育部指出，同時，為確保統測參加師生安全無虞之相關消毒與防疫動線會勘等作業，並避免影響該校師生上課秩序，依「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課復課及授課因應防疫調整演練注意事項」，調整授課方式，各系所自4月27日至5月3日全面改採遠距授課方式，5月4日恢復實體授課。

教育部提到，明天會進行校園全面消毒外，並在29日會同防疫專家進入校園會勘防疫動線與防疫工作，同時要求30日再次全面消毒並完成試場布置，並於5月3日考試結束後全區校園環境消毒，以提供後續師生安全無虞的環境。教育部強調，台科大已再次對外說明，校園是安全的，並再加強相關消毒作業，請各位應考考生及家長安心。