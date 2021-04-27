台科大宣布「遠距授課一周」！　在校生酸：阿嬤都比我早知道...

▲台科大65師生和染疫機師參加同活動，校園急消毒。（圖／台科大提供）

記者邱晟軒／綜合報導

台科大65名師生日前曾和華航染疫機師同場活動。台科大今（27）日上午緊急宣布，為防堵疫情擴散，即日起改遠距授課，直至5月3日為止。對此，有台科大在校生在網上發文質疑，「學校都沒向教職員公布欸，信箱都沒收到消息，看新聞才知道」、「講個笑話：媒體比在校生早知道消息」、「我阿嬤都比我早知道要遠距教學欸」。

台科大主任秘書呂政修向《ETtoday新聞雲》說明，主要是因為現在網路上有很多片面訊息傳來傳去，為了讓全校師生放心，才決定全校採遠距授課一週，即日起至5月3日。

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對於學校突宣布「停課一周，遠距授課」一事，台科大在校生紛紛在Dcard上留言，「學校都沒向教職員公布欸，信箱都沒收到消息，看新聞才知道」、「每次都要看新聞才知學校發生什麼事」、「講個笑話：媒體比在校生早知道消息」、「我阿嬤都比我早知道要遠距教學欸」、「還是學校下次都發新聞稿，感覺比寄e-mail還有用」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（26）日表示，目前沒考慮匡列當天參加活動65名師生，現在情況就是自主健康管理，有症狀就即時回報。