LIVE／台科大採遠距教學　機師染疫再擴大？指揮中心最新說明

記者李佳蓉／綜合報導

截至昨（26）日，華航已有9名機師及1名機師家人染疫，中央流行疫情指揮中心擴大匡列採檢前艙機師1272人，截至昨日已有500多人完成採檢，驗出3人確診。指揮中心今日下午2時將召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自主持，預計相關採檢結果也將於會中說明。

中央流行疫情指揮中心昨日宣布華航機師案再增2例，目前已累計9位機師及其1名家人染疫，據了解，染疫機師中，有部分人是有輕微症狀，例如咳嗽、發燒，但有些則是無症狀，自己也不清楚怎麼會確診。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

針對先前與染疫機師一起到過台北清真寺的65名台科大師生，校方今日也緊急宣布，為了防堵疫情，決定從即日起改採取遠距授課，直到5月3日為止。台灣大學和台灣師範大學也傳出校內有人接觸，針對這些學生，也將同樣採遠距授課，一樣到5月3日。

華航印尼籍機師確診新冠肺炎，這名印尼籍為40多歲男性貨機機師，是在澳洲被驗出有新冠肺炎，有2名接觸者確診，3人公在16日都曾到台北清真寺參加活動。台科大表示，校內有65人也參加這場活動，大部分是學生，包含印尼、巴基斯坦籍，過程學生全程都戴口罩，且活動是朝同一方向朝拜，並非與他人面對面接觸。