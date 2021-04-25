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社會 社會焦點 保障人權

知名訂房網站疑個資外洩　民眾接「解除分期」電話遭騙10萬

▲圖為刑事局外觀、以及該局宣導高風險賣場宣導圖。（圖／記者張君豪攝）

▲圖為刑事局外觀（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局25日針對網路訂房平台的個資外洩遭詐騙集團利用提出預警，警方指出：詐騙集團會利用民眾個資，假冒客服人員來電，以「訂單錯誤設成分期付款，將會重複扣款」為由，要求被害人至鄰近ATM解除設定，刑事局提供之前的被害案例，呼籲民眾小心切莫親信上當造成財物損失。

▲圖為刑事局外觀、以及該局宣導高風險賣場宣導圖。（圖／記者張君豪攝）

▲圖為刑事局宣導高風險賣場宣導圖。（圖／記者張君豪翻攝）

1名家住新北市的李姓小姐，近期與家人規劃至臺中旅遊後，於知名網路旅遊電商Booking訂購商旅住宿，後續卻接獲詐騙集團電話，假冒Booking客服人員，以「訂單錯誤設成分期付款，將會重複扣款12次」話術，要求被害人李小姐「到ATM依其指示操作」始能解除分期付款設定。

李小姐擔心信用卡會被重複扣款造成損失，遂依其指示操作，不慎轉帳至詐騙集團的人頭帳戶，共遭詐騙新臺幣10萬多元，直到查詢帳戶餘額時發現存款短少，才知道自身遭到詐騙，原本開心愉快的家族旅遊，因為遭詐騙而變了調。

刑事警察局表示，「ATM解除分期付款設定」是詐騙集團慣用手法，話術都是以「假冒客服人員，及訂單錯誤設成分期付款」等理由，要求被害人前往ATM操作解除分期付款設定，實際上卻是轉帳匯款至詐騙集團之人頭帳戶，警方呼籲民眾接到解除來電分期電話可直接掛斷，切莫配合指示操作以免造成財損。

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