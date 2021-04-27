月入40萬！ 陸男偷渡緬甸立馬被武裝人員接走...敢逃跑就用槍崩頭

▲關尾（化名）從緬甸跨過邊境返陸，看到穿著軍服的解放軍才鬆了一口氣。（圖／翻攝中國警察網）

記者魏有德／綜合報導

37歲的關尾（化名）平時從事遊戲代練，後經親戚介紹，到緬甸打工可月入10萬元人民幣（約43萬元新台幣），且「絕對不違法」，遂踏上緬北務工之途。不料，關尾抵達緬甸後才發現自己進入了一個詐騙集團的老巢，透過微信等軟體對中年離異或單身女性下手。當他心存離開念頭時，老闆甚至恐嚇他，「逃跑會被槍崩了，真的會崩！」

▲解放軍在中緬邊境線巡邏。（圖／CFP）

《中國警察網》報導，關尾的工作就是做所謂投資理財的「網路推手」。詐騙集團會給每名員工提供工作手機及微信帳號，再加上各式各樣的「追夢話術」範本，讓員工每天透過微信、抖音、快手、探探等交友通訊軟體，主動添加好友。

35至48歲的單身、離異女性是這個集團的重點目標群體。添加好友成功後，關尾等一線「客服」再假冒企業高管、包工頭等「多金」人士，進行感情投資，行話稱之為「養豬」。

關尾雖是抱著高薪打洋工的心態到緬甸，但騙錢財違法、騙感情有違道德，始終讓關尾陷入不安和良心譴責，以致於關尾每次在「痛下殺手」前，都會主動告知對方是在進行詐騙，同時，關尾也想著該如何離開。

老闆表示，如果想走，必須賠付公司「補償費」，「第一個月走，付5萬元（單位，人民幣，下同）；第二個月走，付7萬元；第三個月走，付12萬」。

關尾獲悉，他來之前有三個老鄉翻牆逃跑，撞上了緬甸軍方，被炸傷後又以「非法入侵」罪被緬甸軍方逮捕。老闆也一再向員工強調，「逃跑會被槍崩了，真的會崩！」

▲關尾（化名）將實情告訴詐騙的對象，請她協助報警營救自己。（圖／翻攝中國警察網）

最後，關尾透過他的「客戶」協助，主動聯繫大陸公安部，透過雲南警方在緬甸的「線民」居中策應，約定2021年2月28日為營救行動日。到了營救日當天，關尾翻上牆時，發現外面突然多了好幾倍武裝巡邏的人員，讓關尾只能不斷轉換撤離點等待迎救。

經過兩次轉移，關尾終於等來接應他的人，並將他帶至中緬邊境處讓其自行離開。最終，關尾被依違法偷渡出境懲處，但他帶著105個潛在受害者的名單出逃，讓警方有效阻止21個人被詐騙，止損金額180餘萬元。