強逼13歲少女性剝削！單親媽爽數錢　事成後丟包男鄰居家

▲少女表示，媽媽會逼迫自己跟多名陌生男子出去，而過程中還會遭到非禮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名單親媽媽日前聲稱與13歲的未成年女兒失聯，因此緊急求助當地公共服務與投訴局主任，但卻一度拒絕報案，行為十分可疑。該名母親最後在警方的協助下，終於找到失聯女兒，但女兒卻堅決不肯回到她身邊。經警方調查後才發現，這名47歲的媽媽其實曾多次涉嫌向陌生男性收取酬勞，讓他們性剝削女兒，因此讓少女痛苦得想要離開親生母親身邊。

根據《中國報》報導，這名47歲的單親媽媽數個月前為了替自己生病的母親看護，因此暫時將13歲的女兒託付給鄰居照顧。然而兩個月前，這名鄰居卻帶著少女搬到新的住處，更因此與這名單親媽媽失聯，嚇得她25日緊急聯絡當地的公共服務與投訴局主任，希望能獲得協助。

公共服務與投訴局主任接獲通報後，第一時間先是提醒女子報案，但卻遭到拒絕，直到經過該名主任的勸導後，她才到警局報案。然而事後卻又改口稱要銷案，行為十分可疑。

兩人隨後在警方的協助下找到鄰居的新住處，並尋得未成年少女。然而公共服務與投訴局主任和少女進行談話後卻發現驚人內幕。少女聲稱，媽媽先前曾經向多名陌生男性收費，並逼迫自己做出「不道德的事情」。據悉，該名女子曾經逼迫女兒跟一名中年男子出門，途中少女曾經遭到對方性騷擾。

少女哭著表示，自己只是想要擺脫母親的魔掌，更將這段時間照顧她的鄰居視為爸爸。警方聽聞後便介入協調，不過少女母親並未否認也未承認犯行。

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