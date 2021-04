台灣只排第5！新加坡擠下紐西蘭成「抗疫冠軍」　1超前關鍵曝光

▲新加坡首次擠下紐西蘭,在彭博社全球抗疫排行榜中奪冠。(圖/翻攝自推特/@macoyestrella)

持續佔據彭博社全球抗疫排行榜榜首的紐西蘭,最近因疫苗接種速度緩慢而敗給新加坡,首次失去其冠軍寶座。據悉,兩國的社區病例幾乎為零,人民的生活也大部分恢復正常,不過由於新加坡的疫苗推廣較好,才小贏紐西蘭奪得冠軍。在本次的排行榜中,防疫備受稱讚的台灣只排行第5。

綜合外媒報導,新加坡政府在疫情爆發後,便迅速實施邊境管制和嚴格的隔離措施,讓境內新增確診病例在短短的幾個月內,就降至接近0的水平。不過,政府並未放鬆警戒,除了持續嚴審慎防疫外,還積極推動疫苗接種計劃,目前全國已有約1/5人口都施打了新冠疫苗,因此遙遙領先於其他抗疫成績卓越的國家。

