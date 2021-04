緬甸民兵燒毀軍事基地！近泰國邊境激戰　對岸驚見火光狂竄

▲ 自泰國夜豐頌便看得見火光。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

緬甸2月發生軍事政變,點燃大規模抗議示威,全國陷入混亂。反對軍政府的武裝組織「克倫民族聯盟」(Karen National Union,縮寫為KNU)自政變後便多次與緬軍爆發衝突,27日被目睹在靠近泰國邊境一帶與緬軍激烈交戰,據稱佔領一座軍隊前哨基地。

《路透社》報導,泰國有目擊者表示,緬甸東部與泰國接壤的邊界地帶一座軍事哨所爆發衝突,在薩爾溫江(Salween River)對岸都能聽見槍聲。社群媒體上流傳的影片顯示,大火和濃煙從樹林覆蓋的山中升起。泰國西北部夜豐頌府官員證實,緬甸軍隊哨所發生激烈戰鬥,「我們的安全官員正在評估局勢,目前沒有接獲任何泰國受到影響的報告。」

