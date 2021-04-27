緬甸民兵燒毀軍事基地！近泰國邊境激戰　對岸驚見火光狂竄

▲ 自泰國夜豐頌便看得見火光。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

緬甸2月發生軍事政變，點燃大規模抗議示威，全國陷入混亂。反對軍政府的武裝組織「克倫民族聯盟」（Karen National Union，縮寫為KNU）自政變後便多次與緬軍爆發衝突，27日被目睹在靠近泰國邊境一帶與緬軍激烈交戰，據稱佔領一座軍隊前哨基地。

《路透社》報導，泰國有目擊者表示，緬甸東部與泰國接壤的邊界地帶一座軍事哨所爆發衝突，在薩爾溫江（Salween River）對岸都能聽見槍聲。社群媒體上流傳的影片顯示，大火和濃煙從樹林覆蓋的山中升起。泰國西北部夜豐頌府官員證實，緬甸軍隊哨所發生激烈戰鬥，「我們的安全官員正在評估局勢，目前沒有接獲任何泰國受到影響的報告。」

Heavy fighting between #Myanmar military and #KNLA reported this morning at a Burmese military base on Salween River border with Thai village of Mae Sam Laep. Witness said Burma Army's camp was burn down and gunfire was very loud.#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/gEOwydMyaN — Evie Chomchuen (@EvieNHKWORLD) April 27, 2021

緬軍至今未對此發表評論，KNU外交事務負責人帕東（Padoh Saw Taw Nee）則向《路透社》宣稱，27日上午在靠近泰國邊境的地區燒毀並佔領一座緬軍前哨站，目前正在確認傷亡。

2月政變以來，包括KNU在內的二十幾支民兵組織支持反軍政府示威，與緬軍衝突不斷，此前數年間則相對平靜。就在這場戰鬥發生幾天前，東南亞國協24日才舉行緊急峰會，與緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）討論中止血腥危機的方法，據報已就結束暴力衝突達成共識。

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