搭機前突然早產「初生嬰帶不上飛機」　媽把遺體丟女廁垃圾桶！

▲女子竟然把兒子遺體丟機場廁所。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

泰國曼谷近來發生一起誇張事件，一名30歲女子要搭機前突然生子，由於初生兒不能與她上機，竟然把親生骨肉丟在女廁垃圾桶中，幸好立即被清潔人員發現，目前女子已被逮捕。

《泰國日報》報導，一名清潔隊員23日上午7時在廊曼國際機場(Don Mueang international airport)女廁中，發現一條沾血的白毛巾，打開一看裡面竟然是一具男嬰屍體。警方立即調閱機場監視器，最後追查到一名30歲女乘客，原本手拿了一個白色塑膠袋進廁所，出來後手上的袋子卻消失，後來證實是丟棄嬰兒的母親。

警方表示，這名女子來自清萊府，平時與日籍丈夫一起定居在日本，14日返國想要回老家去接長子，沒想到隔離將滿前2天，在飯店房內早產生下孩子，由於小孩已經死亡便沒有通知任何人，原本想把遺體偷偷帶回清萊老家給寺廟超渡，可是到了機場發現遺體不可能上機，只好丟棄在廁所。目前本案進行調查中。