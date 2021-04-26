台東「寄居蟹守護天使團」　守護校外寄租學生平安

▲ 台東縣警局26日統合少年警察隊及台東縣學生校外生活輔導會等單位編組安全作業小組，逐一前往學生租屋計26處。訪視寄宿業者及對學生實施安全宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應學生校外賃居人數逐年增加，為維護學生租屋處所安全，台東縣警察局於本縣各級學校開學後，即啟動「寄居蟹守護天使團」，統合相關單位編組安全評核作業小組，至學生賃居處所，輔（指）導各寄宿業者（房東）防竊、安全及學生自我防衛知能，以確保學生安全。

台東縣警局表示，台東縣縣地理環境特殊，幅員狹長，偏鄉地區學子大都集中至台東市區就讀專科或高（中）職。局內深切體認學生在校外租屋安全的問題，遂於26日統合少年警察隊及台東縣學生校外生活輔導會、台東縣政府建設處、消防局及台東高級商校職業學校等單位編組安全作業小組，逐一前往學生租屋計26處。訪視寄宿業者（房東）及對學生實施安全宣導，並與賃居校外學生成立「沙城寄居學生守護網」Line群組共計68人加入。透過此平臺，提供多元、完善地學生租賃安全服務工作，守護孩子們的快樂學習與成長環境，提供學生即時安全上的服務，強化寄宿處所安全及學生自我防衛能力，讓校外寄居學生平安、家長更心安。

警察局長趙瑞華表示，維護校園及婦幼安全向為警政署重視的治安重點工作，學生校外租賃安全，是預防工作的重要一環，警察局每年會在學校開學後啟動「寄居蟹守護天使團」服務工作，落實校外學生租屋處的實地訪視，提升學生賃居之安全常識，透過由上而下，從內而外，多元、完善地推動學生租賃安全服務工作，期能守護孩子們的快樂學習與成長環境。

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