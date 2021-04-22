政大加入「台聯大」成最強大學系統！最快8月跨校選課　6萬學生受惠

▲政大校長郭明政。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國立政治大學今（22日）指出，今年2月已加入「台聯大系統」，與清華大學、陽明交通大學、中央大學等學校結盟。未來聯盟大學將開放跨校選課、互相承認學分，預計最快今年8月就可上路。

政大校長郭明政表示，政大於2020年初申請加入台聯大學系統，並獲聯盟內成員支持，去年底送教育部核定，今年正式加入，過去台聯大系統的學校成員同質性高，但政大加入後，可以填補人文社會科學領域部分，成為一個更強大的大學系統。台聯大目前有6萬個學生、3000個教授，規模已超過台灣大學系統。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台聯大系統副校長、政大教授蘇蘅指出，為了讓學生修課互通有無，從8月起，系統內的大學就會開始推動跨校修課、互相承認學分學程、跨校雙主修／輔系，並舉辦跨校社團活動，參與國際文化交流活動等。

▲政治大學今年2月加入「台聯大系統」，與清華大學、陽明交通大學、中央大學等學校結盟。（圖／記者崔至雲攝）

蘇蘅說，除了校園、學習開放，未來聯盟也將共推研究所聯合招生機制，不排除和台灣大學聯盟系統共同競爭，未來也會建立跨校研究中心，推動基礎跨領域團隊，希望藉此推動兩大學系統的良性競爭。

郭明政也舉例，政大加入台聯大系統後，由於彼此間會互相承認學分，甚至一張證書上可顯示兩校校名，譬如原本陽明交大電子物理系的學生，可以在大四時到政大再讀一、兩年政治系課程，屆時畢業證書將是「政治大學政治系、陽明交通大學電子物理系雙主修」。



