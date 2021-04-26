讓家長無後顧之憂　林燕祝：請社會局將公托的托兒時間延長

▲台南市議員林燕祝，要求社會局研議比照台北、高雄市將公托的托兒時間延長，讓工作的家長無後顧之憂。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

許多家長為了生計必需工作，無力照顧小孩也影響生孩子的意願，台南市議員林燕祝26日在台南市社會局業務質詢中，要求社會局研議比照台北、高雄市將公托的托兒時間延長，讓工作的家長無後顧之憂。

林燕祝表示，台灣的生育率世界最低，台南市的生育率在全國也是墊後，許多家長為了生計必需工作，無力照顧小孩也影響生孩子的意願。現有台南市的公托只到下午五點，但很多家長5時30分才下班，有的甚至更晚，讓家長根本無法兼顧。

林燕祝說，高雄市目前有公托時間的延長，臨時托育甚至到24小時，台北市也在研擬跟進，南市也是工商發展的六都之一，為何無法去進行，即使不能24小時，難道不能到晚上10時，有很多家長得上晚班，若能10時再去接小孩，對他們來說，也是一種德政。

社會局長陳榮枝表示，目前有公托的托育時間延長到兩個小時，需視各托兒所狀況和家長需求而定。目前已準備在南科試辦延長托育時間。

林燕祝說，南科的廠商都很多照顧員工，不必市府費心，市府應該考慮的是永康等一般工業區附近的家長需求，高雄市和台北市可以延托，台南市不應該不行，既然硬體設備都在，應該儘快來研議進行，至少先延長至夜間10時。陳榮枝局長說，涉及相關人員的勞工權益及收費，會再進一步研究，如何可行會考慮來做。

另，林燕祝也關切公共工程缺工的問題，要求勞工局協助業者解決，勞工局長王鑫基表示，4月28日將成立營造業大聯盟，互相激勵重視勞工安全和人力調配，市府工務和水利局等工程單位也會納入。

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