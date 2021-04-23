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社會 社會焦點 保障人權

每天靠一碗白飯度日…59歲失業父獨養4歲女兒：等孩子吃剩我再吃

記者陳雕文／桃園報導

北部一名擔任水電工的59歲男子5年前結婚，但當時40歲的妻子生下女兒後罹患子宮頸癌，男子把所有積蓄投入治療，仍無法挽回妻子的性命…後來男子跟女兒四處流浪，哪邊建案缺水電工就搬過去，直到2個月前失業了，父女倆每天只能過著「共吃一碗10元白飯或即期泡麵」的日子，處境令人鼻酸。

▲▼59歲失業父獨養4歲女兒。（圖／【社團法人愛的延續公益協會】授權提供）

▲4歲小女孩拿著社工給的餅乾，自己吃一口，還不忘餵食早已餓壞的59歲失業父，並童言童語說，「我最愛爸爸」令人看了心酸。（圖／【社團法人愛的延續公益協會】授權提供）

據了解，從事水電職業已經30餘年的舒爸爸，原本經營一間水電工程行，卻因數年前遇到不肖客戶倒債捲款落跑，導致舒爸爸一夕間血本無歸，為了還債，所有財物全遭抵押完全裸出，結束苦心經營的事業。

●努力爬起，「老來得女」卻遇上更大危機

直到5年前靠著踏實工作勉強重新存下積蓄，並結識小14歲的妻子，結婚後生下琪琪。原以為幸福的日子終於來臨，但妻子生女後隨即診斷出罹患子宮頸癌！舒爸爸每天照料剛出生的女兒及化療的妻子，還要想辦法工作維持收入，但妻子後來仍舊不敵病魔逝世。

社團法人愛的延續公益協會（以下稱愛的延續）表示，舒爸爸（化名）跟4歲女兒琪琪（化名）相依為命，因為建案的關係搬到楊梅，但建案結束後，舒爸爸找不到有缺水電工的建案，只能到就業服務站登記尋找工作，並到人力派遣公司苦等臨時工的派遣。

▲▼59歲失業父獨養4歲女兒。（圖／【社團法人愛的延續公益協會】授權提供）

▲由於沒有甚麼錢買食物，舒爸爸只能拔掉租屋處冰箱的插頭，任其發霉。（圖／【社團法人愛的延續公益協會】授權提供）

然而即使派遣公司有派工，沒有交通工具的舒爸爸總是要起早步行半小時到火車站搭火車，再輾轉各式公車才能到達派工地，加上派遣的雇主總是嫌舒爸爸年紀太大，或因沒有交通工具不好調度而經常拒絕，常常一整個月接到派工的天數僅有5、6天，薪水根本入不敷出。

已經不知如何是好的舒爸爸，白天讓琪琪在幼兒園吃早、午餐，自己待在租屋處的小房間盡量不要走動以節省體力，晚上買一碗10元的白飯或特價中的即期泡麵先給琪琪吃，等琪琪吃剩他再吃，若還是忍不住肌餓就喝水跟睡覺。

●是否該放棄女兒...

愛的延續說，「訪視時我們把牛奶、餅乾給琪琪，琪琪邊吃邊跳超開心，還不忘跟爸爸分享，而我們問說，這樣的處境是否適合琪琪成長？原本幾乎問三句才回答一句的舒爸爸，才緩緩說，『我還能帶妹妹多久？八年？十年？失業的這2個月，琪琪從18公斤瘦到14公斤，我曾想過要不要出養…』」

▲▼59歲失業父獨養4歲女兒。（圖／【社團法人愛的延續公益協會】授權提供）

▲59歲失業父獨養4歲女兒，其經濟狀況、生活品質都令人擔心，目前民間單位與社會局都已介入關心。（圖／【社團法人愛的延續公益協會】授權提供）

舒爸爸露出無奈的表情對琪琪說，「要不要把妳送人養，別跟著爸爸吃苦了...」琪琪馬上扔開手中的餅乾說，「爸爸我不要被送走，我以後不會再說肚子餓了...」社工看到父女的對話，皆紛紛拭淚。

桃園社會局回應，社工過去曾經服務過，當時有幫他們取得福利身分，並協助琪琪到幼兒園就讀，等生活狀況較穩定了才結案。

社會局解釋，舒爸爸原本是水電技師，月收入在5萬左右，但疑因房租及生活開銷導致存款較少，加上舒爸爸過去還情義相挺借朋友數萬元，到了今年過年突然失業，生活瞬間陷入困境。

社會局表示，得知舒爸爸失業的消息後，我們立即派社工關心，並協助申請急難救助，每次社工前往探視時都會帶食物、民生用品等物資；至於琪琪的部分，我們已經協調一個私立幼兒園供其念書，該幼兒園也願意讓琪琪的學費後補。幸運的是，琪琪下學期還抽到了公幼，未來學費開銷可以更少，且每個月還可領到2802元兒少生活補助。

社會局補充說，目前就業服務站正持續幫舒爸爸媒合適當工作，舒爸爸跟琪琪若有需要，社會局都會盡力提供協助，希望能幫他們回到穩定的生活。

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▼59歲失業父對著4歲女兒說，「要不要把妳送人養，別跟著爸爸吃苦了...」女兒馬上扔開手中的餅乾說，「爸爸我不要被送走，我以後不會再說肚子餓了...」。（圖／【社團法人愛的延續公益協會】授權提供）

▲▼59歲失業父獨養4歲女兒。（圖／【社團法人愛的延續公益協會】授權提供）

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