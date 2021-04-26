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一聽柔道怕了！家長求「CP值最高的才藝」　過來人激推1項：還在用

記者周亭瑋／綜合報導

台中7歲弟學柔道，遭教練及學長重摔27次昏迷，至今仍在醫院與死神拔河，這讓眾多家長氣憤又不捨，而學習才藝的話題再度引爆熱論，不少過來人也現身說法，透露哪項才藝CP值最高，到現在還有用。

▲學生上下學,路隊,警察,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

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網友在PTT提到，「聽說現在大家不敢送小孩學柔道，本來是要去學防身，沒想到會有生命危險，那鄉民說說，小孩學什麼才藝最好，CP值最高？」

▲▼ 鋼琴,彈鋼琴,男孩,音樂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

其中，「學音樂」呼聲最高，不少過來人表示，「坐在鋼琴前練琴可以培養定性」、「從幼兒園起鋼琴+書法+珠算，大一點可以把後面兩個停掉」、「鋼琴，認真」、「鋼琴，樂器類的挑一樣，以後有錢有閒就知道了」、「學音樂，人的氣質真的有差」、「珠心算跟鋼琴都有學，只有鋼琴到現在還有用，千萬不要學珠心算，算數邏輯跟學校學的不一樣，國中還沒差，我高中時花了一段時間才能正常算數學」。

另外，也有網友認為，狠摔7歲童的教練是老鼠屎個案，想學防身柔道仍是不錯的選擇，但重點是要在身體能承受劇烈衝擊前，先學習自我保護，「小孩習武應該以學精神教育跟自保比較多吧！」

▲▼家人前柔道重摔7歲童27次！他求饒無效…昏倒腦死　教練：沒過當。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

▲7歲弟至今尚未脫離險境。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

值得一提的是，之前就有網友拋出問題，「小時候學什麼才藝最廢？」瞬間勾起大票人的回憶，直指最後悔學珠心算，「珠心算，長大用不到，我就曾經是段位，現在能力全失」、「小2學到小5，根本浪費童年」、「珠算，這年頭連算盤都很難找到了，心算還可以用」、「珠算根本屁，之前學過珠算，還拿了段位，但超級不實用」。

►搭車好無聊又不想聽音樂，那就來聽點不一樣的

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