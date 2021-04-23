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回老師「打他媽的電話」！家長慘被封鎖...喊冤：是要你打給孩子媽媽

▲桃園市林姓男子不滿生活現況，去年12月間連續3小時打電話至市民專線恐嚇「我現在就是很想殺人、就差沒去炸總統府…」等語挨告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲辛男表示，當時正在開車，才隨口回了一句，沒想到讓老師大怒。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者陳妙津／綜合報導

山東濰坊市一名王姓老師日前打電話給學生家長，告知小朋友因排練節目，會晚點回家，結果家長卻回「你打他媽的電話」，他認為遭無故辱罵，氣得痛斥對方沒素質後，直接將家長封鎖。該名學生家長則對外公布對話內容喊冤表示，自己的意思是要王老師「打電話給孩子的媽媽」，絕對無意侮辱。

從對話內容可見，王師通知該名辛姓家長，小朋友因排練會晚點回家，不用太過擔心，沒想到卻被家長「辱罵」，讓他相當氣憤，「但是您也沒有必要罵人啊？就您這素質，怎麼教育孩子？」。辛男則以語音回應解釋，「我都說了，我在開車啊！你打他媽的電話啊！我的意思是說讓你打他媽的電話，就是給孩子他媽打電話。我這叫罵你嗎？你自己想一下。」

▲▼家長曬出整段對話，委屈表示真的只是一場誤會。（圖／翻攝自微博）

▲家長曬出整段對話，委屈表示真的只是一場誤會。（圖／翻攝自微博）

王師聽完後完全無法接受，認為對方為何不直說「打孩子他媽的電話」，讓辛男備感無奈，再度回應「我搞不懂，打他媽的電話、打他媽的電話，這叫罵你啊？我在開車，你跟我討論孩子的事情，我讓你打他媽的電話呀，他打、打、打...」，更激起王師怒火，冷回「厲害」後直接封鎖，讓辛男傻眼不已。

對話曝光後，讓不少網友笑翻表示，「這誤會怎麼解釋啊」、「請致電他母親」、「是不是應該說打他母后的電話」。

 
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