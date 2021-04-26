幼兒園畢典辦在「台北高級飯店」　一個畢業狂噴6400！家長震驚了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名家長日前接到幼兒園通知，畢業典禮將辦在台北的高檔飯店，若家長參與，每人要再補1200元；換言之，整套畢業組合費用高達6400元，讓她震驚不已，認為這些錢還不如花在學習方面。

這名母親在「靠北幼稚園」發文提到，「請問大家的幼兒園畢業有什麼費用名目？老師通知，有畢業典禮+一日畢業旅行+畢冊，這樣一個組合4000元。若大人要參加畢業典禮，因舉辦在台北寒X艾X飯店，每一位大人要再繳1200元的餐費。」

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若她和先生都參加孩子的畢業典禮，等於整個畢業活動要噴6400元，且5月份就要收錢了，當然也能單項選擇，其中單買畢冊得花2200元，如果只想去畢旅則是1300元。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

母親直言，「我和爸爸對於學校這樣的行為很不開心，也有跟老師反應，不是每個家庭都能承擔，畢業是種儀式，不需要如此奢華，不如實質的回饋在小孩學習上！實在不懂為何畢業要辦在高級飯店？」

陷入兩難的她，忍不住求問廣大網友，如果不讓孩子參加，是否會後悔。對此，網友們紛紛回應，「看完此篇更加認定，台灣為何生育率是全球最低的」、「我也質疑辦在高級飯店的必要性，自然點的環境不是比較好嗎」、「不需要別參加就好，幼兒園而已，以後就算記得也肯定是模糊的回憶，把錢留著自己帶小孩出去玩也可以」、「我覺得算便宜了」、「若典禮沒有包含成果發表之類的活動，我認為不參加沒關係耶，主要還是尊重每個家庭的經濟考量。也可自行帶孩子去拍個人畢業照，留念就好」。