　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幼兒園畢典辦在「台北高級飯店」　一個畢業狂噴6400！家長震驚了

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名家長日前接到幼兒園通知，畢業典禮將辦在台北的高檔飯店，若家長參與，每人要再補1200元；換言之，整套畢業組合費用高達6400元，讓她震驚不已，認為這些錢還不如花在學習方面。

這名母親在「靠北幼稚園」發文提到，「請問大家的幼兒園畢業有什麼費用名目？老師通知，有畢業典禮+一日畢業旅行+畢冊，這樣一個組合4000元。若大人要參加畢業典禮，因舉辦在台北寒X艾X飯店，每一位大人要再繳1200元的餐費。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

若她和先生都參加孩子的畢業典禮，等於整個畢業活動要噴6400元，且5月份就要收錢了，當然也能單項選擇，其中單買畢冊得花2200元，如果只想去畢旅則是1300元。

婚禮,結婚,新人（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

母親直言，「我和爸爸對於學校這樣的行為很不開心，也有跟老師反應，不是每個家庭都能承擔，畢業是種儀式，不需要如此奢華，不如實質的回饋在小孩學習上！實在不懂為何畢業要辦在高級飯店？」

陷入兩難的她，忍不住求問廣大網友，如果不讓孩子參加，是否會後悔。對此，網友們紛紛回應，「看完此篇更加認定，台灣為何生育率是全球最低的」、「我也質疑辦在高級飯店的必要性，自然點的環境不是比較好嗎」、「不需要別參加就好，幼兒園而已，以後就算記得也肯定是模糊的回憶，把錢留著自己帶小孩出去玩也可以」、「我覺得算便宜了」、「若典禮沒有包含成果發表之類的活動，我認為不參加沒關係耶，主要還是尊重每個家庭的經濟考量。也可自行帶孩子去拍個人畢業照，留念就好」。

ET快訊
挺過直播露點…網紅家家新身分曝光！　台南宮廟當「超胸禮生」
陽明1年「漲10倍」賺翻！　分析師曝「買飆股」1撇步：才抱得
北市新開幕「160元吃到飽」！　網嗨：喝拿鐵就回本
人妻偷給出軌尪吃「陽痿藥」　PO文報喜：他現在很乖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2天「無痛背完」韓文40音　超勵志追星故事曝光：因為你改變人生

「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

長期枯旱濁水溪下游現斷流　裸露河床成魚蝦墳場...網嘆：浩劫

7成勞工訴求「長照安排假」　破百團體連署：等2年還沒看到下一步

櫃姐爆內幕：一進來就翻找標價的客人　不會浪費時間在他身上

職場升遷技靠4tips擄獲人心！土象適度訴苦、水象找人幫個小忙

獨／雞排祈雨奏效！洗車業送100份大雞排+大杯奶茶　民眾排隊了

男友媽甜喊兒子「老公～」天真妹超瞎說詞也信了　網嘆：小心點

婚後半年驚「老公是同志」！生2寶後　無性8年嘆：浪費11年青春

開心！日月潭26日午後下雨　「預估下到傍晚」居民歡呼

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

長期枯旱濁水溪下游現斷流　裸露河床成魚蝦墳場...網嘆：浩劫

7成勞工訴求「長照安排假」　破百團體連署：等2年還沒看到下一步

櫃姐爆內幕：一進來就翻找標價的客人　不會浪費時間在他身上

職場升遷技靠4tips擄獲人心！土象適度訴苦、水象找人幫個小忙

獨／雞排祈雨奏效！洗車業送100份大雞排+大杯奶茶　民眾排隊了

男友媽甜喊兒子「老公～」天真妹超瞎說詞也信了　網嘆：小心點

婚後半年驚「老公是同志」！生2寶後　無性8年嘆：浪費11年青春

開心！日月潭26日午後下雨　「預估下到傍晚」居民歡呼

帶天竺鼠搭車有機會　交通部要台鐵、高鐵檢討寵物乘車規定

桃猿躍居排名首位　勝投前10傑沒有人

遭爆劈腿4女同仁　銀行主管下場曝光！

家暴男撂兄弟抓姦　破門驚見綠光一幕！氣到猛拍反挨告

奧斯卡名錶／卡地亞變幸運物　最佳男配角擒小金人洩時髦鏤空錶

國小軟聯／手臂寫字激勵自己　竹林首戰扣倒光華

「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

謝國城青少棒／父親郭勇志調整揮臂　郭宸安壓制U12黃天賜

銀行主管被爆私密照　律師：爆料者恐面臨法律責任

減肥狂嗑瀉藥「反害便秘」！把握3個生活習慣也能瘦

空碗變黃色！屁貓「童子尿」自動補滿　媽氣炸「新名字」惹得禍

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

《全明星2》緋聞狂爆！抓包江宏傑1句話打臉

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

女叫外送上樓　遭嗆：不來拿就吃掉

快訊／華航機師染疫+2！累積10人確診

65大學生去過清真寺！與染疫機師同活動

和女友閨蜜上床！渣男神邏輯甩鍋正宮

日月潭午後下雨　「預估下到傍晚」居民歡呼

快閃鋒面帶明顯降雨！　水氣最多時間曝光

竹科男特斯拉當小黃　同行曝5年省百萬

妻子回家就啪狂生3胎！夫驗血崩潰

婚後半年驚「老公是同志」！生2寶後無性8年

更多熱門

相關新聞

林燕祝：請社會局將公托的托兒時間延長

林燕祝：請社會局將公托的托兒時間延長

許多家長為了生計必需工作，無力照顧小孩也影響生孩子的意願，台南市議員林燕祝26日在台南市社會局業務質詢中，要求社會局研議比照台北、高雄市將公托的托兒時間延長，讓工作的家長無後顧之憂。

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

女兒被欺負　父掐男同學脖子教訓

女兒被欺負　父掐男同學脖子教訓

回老師「打他媽的電話」慘被封鎖！他喊冤

回老師「打他媽的電話」慘被封鎖！他喊冤

校門口車流量大！家長砸400萬↑建天橋

校門口車流量大！家長砸400萬↑建天橋

關鍵字：

幼兒園畢業典禮高級飯店家長小孩畢冊

讀者迴響

熱門新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

Ella道歉五月天　阿信回應了！

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

雨天巧遇「傘柴童子」等紅燈萌翻

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

內鍋洗米被男友罵　她PO文引論戰

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面