校門口車流量大！家長砸400萬↑「建天橋」護平安　不敢告訴兒子

▲河南家長自費百萬為學生建天橋保安全。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河南商丘夏邑縣實驗中學門前的馬路平日車流量巨大，上下學時更會嚴重擁堵，對學生們非常不便。擔心孩子的安全，孟姓家長早前竟自費百萬人民幣，修建了一座天橋。她事後回應，自己此舉並沒有告訴兒子，「怕他飄了。」

據《大象新聞》報導，由於地勢很低，除了擁堵問題外，該路段每到雨季都會出現渾濁的泥水，有時積水還會淹上路邊的台階。許多走過的學生要忍受鞋子濕上一整天的困境，甚至有家境不佳的孩子因來不及替換，導致腳部都泡白了。

▲孟女接受記者採訪。（圖／翻攝自影片）

看到這種情況，感到非常痛心的孟女，於是決定在學校門前自費修建了一座天橋，「就是想幫助孩子們。」目前，天橋正在進行收尾施工，馬上就可以投入使用。

其實，這並非孟女唯一一次作出同類舉動，她同時還在夏邑縣第一初級中學門口也出資建了一座天橋，因該處的車流和車速更快，更不安全，而該天橋現正在打地基階段。

直至目前，兩座天橋的建設已花去孟女100多萬元人民幣（約新台幣434萬元）。對於外界關注個人是否具有建橋的資質，孟女出示了所有相關手續以及各個部門的審批，她強調，建橋是為保障孩子的安全，故質量必須過關；自己已申請所有有需要的手續，並完成各個部門的審批。