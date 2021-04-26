2天「無痛背完」韓文40音　超勵志追星故事曝光：因為你改變人生

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許多迷妹為了追星，都想自學韓文離偶像更近一步，但往往不知該如何起頭。擁有日韓文最高級證照的「宇宙人外信」主持人「隔壁老王」，就無私透露學習妙招和心路歷程，同時也分享超勵志的追星故事，更直言因為歐巴改變了人生。

Podcast節目「八年級生」這集請來日韓文達人「隔壁老王」，來聊聊學習日韓文的方法和過程，老王表示，想把語言學好，必須找到一個動力，「我覺得單純為了追星無妨，只要讓你覺得達成這件事是有成就感的，什麼方法都是其次，你必須找到一個骨幹，那就是你的目標，而葉子就是你用的方法。」

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▲追星成為很多迷妹學習語言的動力。（圖／翻攝自車銀優IG）

對於零基礎的朋友，直接從YouTube影片學「10句超實用對話」、「韓劇超常用對話」等，隔壁老王建議，不管學什麼語言，都要從最基礎開始，「拼音這件事情是非常重要的。」

而相較於日文，老王認為韓文更容易學，「日文還有漢字，但韓文你一看它，就念得出來了，它的每個字就是代表子音和母音，組合起來就是它的念法。」

同時，她透露，當初僅花2天時間，無痛背完韓文40音的方法，「首先，把40音表印下來默寫兩遍，就算無法記下全部，至少有10個會記起來，然後在接下來的2天內，打開你偶像的IG或推特，看他的每一則PO文，然後去查那個字怎麼念，不會就去找，用反推的方式，這樣很容易就背起來了。」

▲防彈少年團在全球都有大批粉絲支持。（圖／達志影像／美聯社）

老王表示，當有一定基礎後，最簡單加強實力的方法，就是透過網路劇，「每集只有15-20分鐘，還有韓文字幕，所以你有基本的對話程度之後，每天下班就躺在家裡，打開你覺得有趣的網路劇，當聽不懂的時候按下暫停，直接查這是什麼意思，或先從上下文的情境來推敲再查，然後發現答案是對的後，這個成就感會讓你更有動力。」

另外，老王強調，掌握語感超重要，「有一個學習法叫影子跟讀法，當你看新聞、日劇、韓劇時，就跟著念，不要管聽不聽得懂在講什麼，就是一邊聽一邊念，如果沒說出來，你就無法把它們組裝成一句話。」

同時，她也進一步提到關鍵，很多人在學的時候，語氣是不對的，「像看動漫學日文的人，說話就會很動漫感，所以你要先設定你的角色定位，你想成為怎樣的人，例如你把目標放在韓劇裡25歲的上班族，那麼整齣戲你只要學她講的話就好，而不是學50歲大叔講話，這樣說出來的話就不自然、很突兀。」

▲銀優有「臉蛋天才」的封號。（圖／翻攝自車銀優IG）

最後，老王還吐露自己超勵志的追星故事，高中時她喜歡某個韓團，加上那個團不是非常火紅，所以為了找他們的資訊，開始慢慢接觸韓文，後來該團解散，她喜歡的團員也轉居幕後，結果前幾年，那位偶像因為出差來台灣，並辦了個小型的見面會。

老王回憶道，「我那時就有去，帶了專輯和周邊，然後跟他講了這個故事，主要是想謝謝他，因為他我有了學習語言的動力，也因此找到了現在工作，成為現在的我，是塑造我人生歷程的一個起始點，然後他聽完也很感動，還特地跟他老闆炫耀。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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