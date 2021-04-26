　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2天「無痛背完」韓文40音　超勵志追星故事曝光：因為你改變人生

網搜小組／綜合報導

許多迷妹為了追星，都想自學韓文離偶像更近一步，但往往不知該如何起頭。擁有日韓文最高級證照的「宇宙人外信」主持人「隔壁老王」，就無私透露學習妙招和心路歷程，同時也分享超勵志的追星故事，更直言因為歐巴改變了人生。

Podcast節目「八年級生」這集請來日韓文達人「隔壁老王」，來聊聊學習日韓文的方法和過程，老王表示，想把語言學好，必須找到一個動力，「我覺得單純為了追星無妨，只要讓你覺得達成這件事是有成就感的，什麼方法都是其次，你必須找到一個骨幹，那就是你的目標，而葉子就是你用的方法。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲車銀優,銀優,韓星。（圖／翻攝自車銀優IG）

▲追星成為很多迷妹學習語言的動力。（圖／翻攝自車銀優IG）

對於零基礎的朋友，直接從YouTube影片學「10句超實用對話」、「韓劇超常用對話」等，隔壁老王建議，不管學什麼語言，都要從最基礎開始，「拼音這件事情是非常重要的。」

而相較於日文，老王認為韓文更容易學，「日文還有漢字，但韓文你一看它，就念得出來了，它的每個字就是代表子音和母音，組合起來就是它的念法。」

同時，她透露，當初僅花2天時間，無痛背完韓文40音的方法，「首先，把40音表印下來默寫兩遍，就算無法記下全部，至少有10個會記起來，然後在接下來的2天內，打開你偶像的IG或推特，看他的每一則PO文，然後去查那個字怎麼念，不會就去找，用反推的方式，這樣很容易就背起來了。」

▲▼ 防彈少年團（BTS）。（圖／達志影像／美聯社）

▲防彈少年團在全球都有大批粉絲支持。（圖／達志影像／美聯社）

老王表示，當有一定基礎後，最簡單加強實力的方法，就是透過網路劇，「每集只有15-20分鐘，還有韓文字幕，所以你有基本的對話程度之後，每天下班就躺在家裡，打開你覺得有趣的網路劇，當聽不懂的時候按下暫停，直接查這是什麼意思，或先從上下文的情境來推敲再查，然後發現答案是對的後，這個成就感會讓你更有動力。」

另外，老王強調，掌握語感超重要，「有一個學習法叫影子跟讀法，當你看新聞、日劇、韓劇時，就跟著念，不要管聽不聽得懂在講什麼，就是一邊聽一邊念，如果沒說出來，你就無法把它們組裝成一句話。」

同時，她也進一步提到關鍵，很多人在學的時候，語氣是不對的，「像看動漫學日文的人，說話就會很動漫感，所以你要先設定你的角色定位，你想成為怎樣的人，例如你把目標放在韓劇裡25歲的上班族，那麼整齣戲你只要學她講的話就好，而不是學50歲大叔講話，這樣說出來的話就不自然、很突兀。」

▲車銀優,銀優,韓星。（圖／翻攝自車銀優IG）

▲銀優有「臉蛋天才」的封號。（圖／翻攝自車銀優IG）

最後，老王還吐露自己超勵志的追星故事，高中時她喜歡某個韓團，加上那個團不是非常火紅，所以為了找他們的資訊，開始慢慢接觸韓文，後來該團解散，她喜歡的團員也轉居幕後，結果前幾年，那位偶像因為出差來台灣，並辦了個小型的見面會。

老王回憶道，「我那時就有去，帶了專輯和周邊，然後跟他講了這個故事，主要是想謝謝他，因為他我有了學習語言的動力，也因此找到了現在工作，成為現在的我，是塑造我人生歷程的一個起始點，然後他聽完也很感動，還特地跟他老闆炫耀。」

演唱會。（圖／免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

►搭車好無聊又不想聽音樂，那就來聽點不一樣的

ET快訊
挺過直播露點…網紅家家新身分曝光！　台南宮廟當「超胸禮生」
陽明1年「漲10倍」賺翻！　分析師曝「買飆股」1撇步：才抱得
北市新開幕「160元吃到飽」！　網嗨：喝拿鐵就回本
人妻偷給出軌尪吃「陽痿藥」　PO文報喜：他現在很乖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

長期枯旱濁水溪下游現斷流　裸露河床成魚蝦墳場...網嘆：浩劫

7成勞工訴求「長照安排假」　破百團體連署：等2年還沒看到下一步

櫃姐爆內幕：一進來就翻找標價的客人　不會浪費時間在他身上

職場升遷技靠4tips擄獲人心！土象適度訴苦、水象找人幫個小忙

獨／雞排祈雨奏效！洗車業送100份大雞排+大杯奶茶　民眾排隊了

男友媽甜喊兒子「老公～」天真妹超瞎說詞也信了　網嘆：小心點

婚後半年驚「老公是同志」！生2寶後　無性8年嘆：浪費11年青春

開心！日月潭26日午後下雨　「預估下到傍晚」居民歡呼

帶天竺鼠搭車有機會　交通部要台鐵、高鐵檢討寵物乘車規定

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

長期枯旱濁水溪下游現斷流　裸露河床成魚蝦墳場...網嘆：浩劫

7成勞工訴求「長照安排假」　破百團體連署：等2年還沒看到下一步

櫃姐爆內幕：一進來就翻找標價的客人　不會浪費時間在他身上

職場升遷技靠4tips擄獲人心！土象適度訴苦、水象找人幫個小忙

獨／雞排祈雨奏效！洗車業送100份大雞排+大杯奶茶　民眾排隊了

男友媽甜喊兒子「老公～」天真妹超瞎說詞也信了　網嘆：小心點

婚後半年驚「老公是同志」！生2寶後　無性8年嘆：浪費11年青春

開心！日月潭26日午後下雨　「預估下到傍晚」居民歡呼

帶天竺鼠搭車有機會　交通部要台鐵、高鐵檢討寵物乘車規定

奧斯卡名錶／卡地亞變幸運物　最佳男配角擒小金人洩時髦鏤空錶

國小軟聯／手臂寫字激勵自己　竹林首戰扣倒光華

「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

謝國城青少棒／父親郭勇志調整揮臂　郭宸安壓制U12黃天賜

銀行主管被爆私密照　律師：爆料者恐面臨法律責任

減肥狂嗑瀉藥「反害便秘」！把握3個生活習慣也能瘦

空碗變黃色！屁貓「童子尿」自動補滿　媽氣炸「新名字」惹得禍

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

臭屁嬰仔自揭「馬子狗」行徑！　罕見落下男兒淚耍感性

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

《全明星2》緋聞狂爆！抓包江宏傑1句話打臉

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

女叫外送上樓　遭嗆：不來拿就吃掉

快訊／華航機師染疫+2！累積10人確診

65大學生去過清真寺！與染疫機師同活動

和女友閨蜜上床！渣男神邏輯甩鍋正宮

日月潭午後下雨　「預估下到傍晚」居民歡呼

快閃鋒面帶明顯降雨！　水氣最多時間曝光

竹科男特斯拉當小黃　同行曝5年省百萬

妻子回家就啪狂生3胎！夫驗血崩潰

婚後半年驚「老公是同志」！生2寶後無性8年

更多熱門

相關新聞

私生飯闖藝人房間打卡惹議 陸官媒警告：極端現象，重者觸法

私生飯闖藝人房間打卡惹議 陸官媒警告：極端現象，重者觸法

陸「私生飯」近日闖進偶像少年團體「TNT-時代少年團」飯店房間拍照打卡，引發網友熱議。對此，陸官媒發文警告，私生飯為「飯圈文化」的一部分，是藝人明星的粉絲裡行為極端、作風瘋狂的一種人，屬於極端現象，「如果進入房間的目的是偷拿東西或者偷拍隱私，則視情節輕重，可處以拘留罰款，嚴重的還涉嫌犯罪。」

日文家教雪乳藏不住！她還有1身分超意外

日文家教雪乳藏不住！她還有1身分超意外

日本超狂慣老闆　3000字日文翻台語只給130元！

日本超狂慣老闆　3000字日文翻台語只給130元！

日企業超佛心　偶像結婚可請10天「療傷假」！

日企業超佛心　偶像結婚可請10天「療傷假」！

被譏和納豆差不多高的沒名藝人！男星怒開吉結果曝光

被譏和納豆差不多高的沒名藝人！男星怒開吉結果曝光

關鍵字：

韓文日文韓文40音偶像語感追星迷妹

讀者迴響

熱門新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

Ella道歉五月天　阿信回應了！

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

雨天巧遇「傘柴童子」等紅燈萌翻

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

內鍋洗米被男友罵　她PO文引論戰

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面