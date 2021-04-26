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嘉義家扶愛心園遊會　黃敏惠疼惜家扶兒表揚自強兒童

▲嘉義家扶關懷家庭愛心園遊會，黃敏惠表揚自強兒童。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義家扶關懷家庭愛心園遊會，黃敏惠表揚自強兒童。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義家扶中心25日上午於嘉義市立棒球場大巴士停車場舉辦關懷兒童少年愛心園遊會「疼惜家扶兒」，共有127個愛心攤位參與及精彩節目表演。市長黃敏惠及嘉義縣成人保護科長邱麗琴等人蒞臨現場，由黃敏惠表揚10位自強兒童並致贈背包鼓勵受獎小朋友持續努力。

「凡是有愛可以化解一切的苦難。」黃敏惠表示，家扶中心長期以來用愛幫助無數家庭，彼此互相扶持度過難關，是指引大家一起走向「真、善、美」的力量。今天有10位不畏逆境，認真向上的自強兒童值得肯定與鼓勵。很感謝一直以來所有愛心的人士、企業及團體的支持，因為有您給我們帶來更大的溫暖，在每年園遊會中都充滿著愛與笑容及歡樂。

今日受表揚的「自強兒童」，是從近千戶服務家庭中遴選出不畏艱難、積極樂觀的兒童。其中就讀小學六年級的宇涵，在藝術與人文領域表現優異，曾榮獲日本兒童繪畫比賽特優，並在嘉義製材所擔任小小導覽員，透過解說的過程讓大眾認識嘉義歷史文化。

▲嘉義家扶關懷家庭愛心園遊會，黃敏惠表揚自強兒童。（圖／嘉義市政府提供）

就讀國一的郁茹，自小成績優異，且參與多項社團，尤其在游泳項目表現傑出。父親為中度智能障礙僅能在漁市場協助大伯販售螃蟹及漁貨，每逢假日郁茹都會前往漁市場幫忙父親販售漁貨及叫賣，是父親的得力助手，小小的身軀自從母親離開後就身兼照顧弟妹的工作，是全家人的倚靠。

▲嘉義家扶關懷家庭愛心園遊會，黃敏惠表揚自強兒童。（圖／嘉義市政府提供）

該中心舉辦園遊會已超過46年的歷史，每一年的園遊會皆是透過各界企業及個人愛心匯集而成，今年合作金庫證券股份有限公司董事長謝政雄贊助20萬元的活動經費，激勵民眾認購園遊券；上億國際執行長詹詠順得知預售的園遊券買氣不佳，為了刺激買氣，特別在活動前捐贈三支I-Phone手機，供當天園遊會現場摸彩；蔬覓苑老闆為鼓勵民眾品嚐蔬食的美味及認購園遊券，加碼贈送店內百元抵用券。

▲嘉義家扶關懷家庭愛心園遊會，黃敏惠表揚自強兒童。（圖／嘉義市政府提供）

家扶中心表示，自民國56年成立以來，協助無數的單親、隔代教養、新住民或遭逢變故之經濟弱勢家庭兒童和青少年，並深入家庭及社區運用專業的社會工作方法處理經濟、就學、就業、心理及親職教育等問題，提供了包括經濟扶助、兒童保護、寄養服務及心理創傷服務等方案，家扶中心長期付出與耕耘守護嘉義地區的弱勢家庭。

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