屏東家扶舉辦「銅板集愛，傳愛達人」活動　龜苓膏名店助學家扶兒

▲右三為屏東家扶范安煌主委 、右四為東隆堂龜苓膏創始人石溢銍、右五為屏東縣副議長劉水復 一起響應傳愛 。（圖／屏東家扶中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

東隆堂龜苓膏創始人石溢銍8年前為家扶兒少發起圓夢計畫，與屏東家扶中心合作「家扶心願樹」，歷經一年多，為1000名屏東家扶孩子圓夢。8年後，東隆堂龜苓膏創始人石溢銍，再次用行動來關懷在地弱勢兒少，舉辦「銅板集愛 傳愛達人」召集令，計畫邀請1000位傳愛達人，一起傳愛送祝福給屏東家扶，今日在「東隆堂龜苓膏沿海總店」正式開跑，廣邀更多善心人士一起投入傳愛助學之行列。

8年前心願樹活動中曾經被圓夢的家扶兒小恩，許下想要一張書桌的心願而石溢銍老闆看見小恩的願望並為她圓夢，如今小恩已念大學一年級，非常珍惜並持續使用這張書桌，因無法到場給予感謝，小恩特別錄製影片來答謝石溢銍老闆的幫助，讓小恩在求學期間能有張書桌專心念書；就讀大三的小華，念國中時參加家扶中心才藝吉他班，當時小華夢想是希望可擁有一把吉他，感謝石溢銍老闆摘下小華的心願為他圓夢，對小華來說一直惦記在心裡，今日懷著感恩的心到現場感謝石溢銍老闆的暖心，也因為石溢銍老闆善念發想之舉，讓家扶兒懂得珍惜、學習感恩。

▲東隆堂龜苓膏創始人石溢銍老闆、右:屏東家扶范安煌主委。（圖／屏東家扶中心提供）



東隆堂石溢銍老闆擔任家扶認養人已長達15年，一直致力關懷家扶兒少，甚至在地方上默默行善，照顧許多弱勢家庭，鼓勵兒少勤學積極，從小出身貧困家境的石溢銍老闆認為「貧窮與困境」是生命中最好的養份，因出生無法選擇環境，但身處在逆境環境成長，唯有經歷過程中的辛苦、努力，才能更懂得珍惜與感恩，勉勵所有弱勢兒少面對生命的不平凡，是考驗著對生活之態度，學習翻轉貧窮和突破困境。

今日蒞臨來賓屏東縣劉水復前副議長、劉孟君縣議員、東港扶輪社蔡文華社長、興化國小林禎川校長、屏東家扶扶幼范安煌主委皆一起響應擔任傳愛達人。即日起，在東隆堂沿海總店及各分店都有「銅板集愛 傳愛達人」召集活動，傳愛達人撲滿每只500元起，凡認購傳愛達人撲滿，東隆堂用購買人名義捐款給屏東家扶。撲滿設計緣自日本祈願不倒翁的概念，涵意深遠，期盼能牽起您與家扶兒少的愛，一起勉勵家扶兒少能面對困境時，學習不倒翁不屈不撓的精神為自己的夢想，繼續勇敢向前！歡迎您齊心傳愛、投入助學心！