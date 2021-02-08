服飾店暖心送新衣！　家扶兒開心挑衣服感受新年氛圍

▲服飾店暖送新衣，讓家扶兒開心過年。（圖／屏東家扶中心提供下同）



記者林彥臣／綜合報導

農曆新年即將到來，過新年、穿新衣，是華人文化的習俗，預告希望新的一年能有全新開始，但對家扶許多幫助的弱勢家庭，想在新年幫孩子添購一套新衣服卻不容易。主富服裝黃文貞董事長連續10年捐贈NET禮券幫家扶兒買新衣，今年延續此善舉送服飾禮券到屏東，讓家扶兒能親自到NET門市挑選自己喜歡的衣服，並能感受新年穿新衣的氛圍。

屏東家扶中心趕在年前辦理新春團聚活動，上午安排親子DIY，幫助家長學習與孩子正向互動，快樂迎接緊接而至的年假親子時光。下午帶領家庭到NET屏東二店挑選新衣，NET屏東二店的店員貼心的幫忙孩子挑選衣服、並特地為屏東家扶開設一個專屬的結帳櫃台，讓家庭感受到VIP般的專屬待遇。

小琳今年8歲，一早媽媽特別騎摩托車戴小琳前來家扶參加新春活動並至NET添購新衣，小琳家中有5名手足，最大的10歲，平日孩子衣服主要是靠街訪鄰居提供舊衣，在商場裡小琳看著琳琅滿目漂亮衣服開心極了，很興奮幫自己挑了一件粉紅色洋裝，小琳媽媽已好久沒有幫孩子買新衣了，挑來挑去總拿不定主意，家扶志工陪著媽媽挑選孩子的新衣，小琳媽媽特別感謝NET提供禮卷，今年終於讓自己的每個孩子新年都有一件新衣服穿。

雙胞胎媽媽蓉蓉因家境困難，家中三個孩子平日都是撿親戚的二手衣物穿，前陣子寒流來襲才發現缺保暖外套，只能應急靠穿很多層衣服來保暖禦寒，很感謝這次能帶孩子到NET挑選保暖衣物，今年新年再有寒流也不怕了。

今年NET提供屏東家扶新春禮卷共80萬，屏東家扶陸續於1月份及2月份安排3場購衣活動，到屏東縣境內NET購衣，今年共幫助400名孩子穿新衣，迎接新年。