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屏東家扶「紅衣女飆仔」奔波高屏服務受虐兒　劉怡婷獲績優社工獎

▲▼屏東家扶中心社工師劉怡婷，因為總是穿著紅衣奔波高屏服務受虐兒少，被稱為「紅衣女飆仔」。（圖／屏東家扶中心提供）

▲屏東家扶中心社工師劉怡婷，因為總是穿著紅衣奔波高屏服務受虐兒少，被稱為「紅衣女飆仔」。（圖／屏東家扶中心提供）

記者林彥臣／綜合報導

屏東家扶中心資深社工師劉怡婷在4月2日「社工日」，獲頒衛福部表揚績優社工獎。劉怡婷居住於高雄市，每天至屏東家扶上班來回車程60公里，12年來從未間斷，也未有過找個「離家近」的工作。劉怡婷社工師被屏東家扶同事稱為「紅衣女飆仔」，因為她總是穿著紅色外套騎著機車從高雄到屏東工作，也穿梭於屏東鄉間從事兒少保護服務，為了受虐兒少，也常在夜間再從高雄飆來屏東處理個案。

讓劉怡婷印象最深刻的是，幫助一位在犯罪家庭長大的孩子。孩子到寄養家庭安置時，和寄養家庭反抗對立、愛打架鬥，甚至拿刀威脅寄養家庭，劉怡婷總會在夜間接到寄養家庭求救電話，她必須再從高雄奔馳到屏東處理寄養家庭與孩子的高衝突。劉怡婷以五年時間，耐心、溫柔及堅定地陪伴孩子缺愛的心，讓孩子感受到社工的不離不棄，孩子也因此改變，目前穩定就學，並朝自立方向前進。

一戶由縣政府列案的兒保家庭，原生父母雙雙入獄，孩子一歲多即寄養安置，六年來孩子由寄養家庭照顧長大。為了幫助獄中的父母對未來有希望，劉怡婷定期與在監獄中的父母聯繫，每月透過書信分享孩子成長的喜悅，使憤世嫉俗、防衛心極重的母親敞開心房，並下定決心為孩子改變。

因毒入獄的母親接受監所建議，願意到舉目無親的外地接受職訓，劉怡婷持續寄孩子照片、卡片給這位母親，並鼓勵她安心在異鄉努力，母親終於順利將寄養多年的孩子接回照顧。這位母親接回孩子時，寫了感謝卡給劉怡婷-「我會永遠記得這句話-天助自助的人，妳的出現讓我有力量改變人生的不如意，真的好喜歡妳的陪伴，謝謝妳的出現」，劉怡婷說，這位母親的感謝可以再幫她度過一年遇到的挫折。

資深社工師劉怡婷笑說，社工是個「自肥」的工作，工作壓力、緊張、為個案焦慮，不知不覺身體吃進這些情緒，體重再也回不去了；但真正自肥的意思是，社工是個助人的專業工作者，但也在助人的過程中，默默的反饋到自己家庭的議題而改善，且從受助者的回饋得到力量，持續堅持從事兒保社工。

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