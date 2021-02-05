屏東家扶舉辦「家扶兒畫展」　103件作品佛光緣美術館展出

▲家扶兒少很開心看見他們的創作被展覽在佛光緣美術館屏東館。（圖／屏東家扶中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

由「佛光緣美術館屏東館」與「屏東家扶」於5日聯合舉辦的「畫傳家扶∞無限創作」家扶兒聯合畫展，一同為家扶兒少純真、自然、創意無限的畫作，提供一展長才的舞台與機會，讓弱勢孩童的創作被看見，給予家扶兒不一樣的人生體驗。

屏東家扶在地服務至今54年，一路走來看見弱勢兒少有著許多潛藏的天份，然而才華洋溢的他們，因為經濟、家庭…等因素，作品顯少被看見；本次徵選全屏東縣33鄉鎮家扶兒少創作，有84幅精選畫作、19件創意作品，從2/5-3/28在佛光緣美術館屏東館展出，歡迎大家蒞臨看展，期盼透過本次展覽更激發家扶兒少心中無限潛藏的創作力。

▲佛光緣美術館屏東館永嚴法師(圖左七)及屏東家扶林新安輔導主委(圖左八)帶領佛光人與家扶人一起點亮家扶兒少無創的希望、夢想與創意（圖／屏東家扶中心提供）



家住竹田鄉、就讀小二的阿寶，上台分享自己夢想未來想當一名畫家，一年前開始每週六到家扶參加公益講師劉震崑「美的教育」美術指導，謝謝劉老師教他畫畫的技巧與美術的知識。

教職退休，已60多歲的劉震崑老師說：「很多人在我這個年紀，不是在家含飴弄孫，就是種植花草，但是，我選擇做一些不一樣的事，讓自己的生命再次亮起來，也照亮其他人。」希望社會有更多的溫暖，讓這些弱勢孩童能有更健全的品德與心性，期盼這些孩童將來長大功成名就時，也能盡己之力回報給社會角落需要幫助的人，讓眾人的愛傳遞下去。

來自九如鄉的小萱，看到自己的作品被掛在玻璃櫥裡時，非常激動的分享：「她心中那個來不及被展出作品的遺憾，今天總會圓夢了」；並看到全球的人都被新冠肺炎疫情影響了生活、經濟，這次特別畫了一幅以家扶娃娃為主角、一半東方人一半西方人過新年的作品，期待透過這次畫展傳送她對疫情嚴重的海外全球人們之祝福。

▲小邑(圖右二)很開心看見自己動漫的創作被展覽在佛光緣美術館屏東館（圖／屏東家扶中心提供）



家住小琉球、經常帶著五名子女到海邊撿拾垃圾做環保、編織屬於他們田家『將垃圾變黃金』的海邊生活故事的田爸爸，今天看到他五名子女的作品被徵選展出，一早特地從小琉球搭船過海到會場謝謝佛光緣美術館與家扶給孩子們這個舞台，並特地帶來16個獨一無二、用回收玻璃瓶再製作的黃金寶石，全數捐給家扶表達他的謝意，讓家扶邀請更多人加入公益行列一起幫助家扶兒讀書、一起當家扶兒圓夢的天使。

▲佛光人及與會貴賓認真欣賞家扶兒少的創意作品（圖／屏東家扶中心提供）



茶會尾聲，由佛光緣美術館屏東館館長永嚴法師、屏東家扶傅敏峯主任與諸位家扶人一起點亮「∞」infinity，象徵著一起讓家扶兒的天份、創意點亮希望、點亮夢想、創造更多無限的創作，一起當家扶兒生命中的貴人。