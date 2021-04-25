染疫母等不到氧氣瓶！他激動陳情...印度旅遊部長反嗆：給你兩巴掌

記者王佩翊／編譯

印度新冠肺炎再度邁向高峰，24日單日新增超過34萬例確診、2624死，由於病患人數飆升，各地醫療資源嚴重不足，氧氣供給更是短缺。印度文化旅遊部長帕特爾（Prahlad Patel）22日下鄉視察時，就遇到民眾陳情醫院不願提供氧氣瓶給母親使用，沒想到帕特爾竟然當場回嗆，「如果你再這樣說話，我就賞你兩巴掌。」影片流出後，瞬間引發熱議。對此，帕特爾則稱，該段影片是遭到有心人士剪輯。

根據《新德里電視台》所播出的畫面可以看到，一名頭戴白色帽子的男性在醫院門口對著帕特爾抱怨稱，「已經36個小時沒有提供氧氣給我們了。我真的好絕望，他們一直說會提供氧氣給我們，但是根本什麼都沒有，為什麼不直接跟我說他們沒有氧氣可以提供？」據了解，這名男子因為母親一直無法獲得供氧因此深感不滿。

▲▼印度疫情持續升溫，醫療資源短缺。（圖／路透）



誰也沒有想到的是，當帕特爾聽完這名白帽男的陳情後，竟當場回嗆，「如果你再這樣說話，我就賞你兩巴掌。」疑似是不滿白帽男的激烈態度。相關影片公開後，隨即引發網友撻伐，認為帕特爾的言行太過惡劣。許多網友表示，「帕特爾應該被賞巴掌，才會知道家屬們有多痛苦」、「這就是我們政府的嘴臉」等。

對此，帕特爾辦公室則出面回應，該段影片遭到惡意剪輯，是白帽男子先出言侮辱醫生與護士，他才會出言訓斥，沒想到遭到惡剪。

印度疫情持續升溫，各地醫療資源短缺，儘管當地政府已經介入協助氧氣供給與調度，並派出軍機與火車從印度各地區以及國外將氧氣運至各大城市，但仍然趕不上感染人數的暴增。事實上，目前新德里各醫院每日需要的氧氣量至少要700噸，然而政府分配下來的卻只有480噸。甚至有醫院因為氧氣補給車晚了幾個小時到，導致加護病房內的20名病患因供氧不足窒息死亡

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