　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

染疫母等不到氧氣瓶！他激動陳情...印度旅遊部長反嗆：給你兩巴掌

記者王佩翊／編譯

印度新冠肺炎再度邁向高峰，24日單日新增超過34萬例確診、2624死，由於病患人數飆升，各地醫療資源嚴重不足，氧氣供給更是短缺。印度文化旅遊部長帕特爾（Prahlad Patel）22日下鄉視察時，就遇到民眾陳情醫院不願提供氧氣瓶給母親使用，沒想到帕特爾竟然當場回嗆，「如果你再這樣說話，我就賞你兩巴掌。」影片流出後，瞬間引發熱議。對此，帕特爾則稱，該段影片是遭到有心人士剪輯。

根據《新德里電視台》所播出的畫面可以看到，一名頭戴白色帽子的男性在醫院門口對著帕特爾抱怨稱，「已經36個小時沒有提供氧氣給我們了。我真的好絕望，他們一直說會提供氧氣給我們，但是根本什麼都沒有，為什麼不直接跟我說他們沒有氧氣可以提供？」據了解，這名男子因為母親一直無法獲得供氧因此深感不滿。

▲▼印度疫情,火化,醫院。（圖／路透）

▲▼印度疫情持續升溫，醫療資源短缺。（圖／路透）

▲▼印度疫情,火化,醫院。（圖／路透）

誰也沒有想到的是，當帕特爾聽完這名白帽男的陳情後，竟當場回嗆，「如果你再這樣說話，我就賞你兩巴掌。」疑似是不滿白帽男的激烈態度。相關影片公開後，隨即引發網友撻伐，認為帕特爾的言行太過惡劣。許多網友表示，「帕特爾應該被賞巴掌，才會知道家屬們有多痛苦」、「這就是我們政府的嘴臉」等。

對此，帕特爾辦公室則出面回應，該段影片遭到惡意剪輯，是白帽男子先出言侮辱醫生與護士，他才會出言訓斥，沒想到遭到惡剪。

印度疫情持續升溫，各地醫療資源短缺，儘管當地政府已經介入協助氧氣供給與調度，並派出軍機與火車從印度各地區以及國外將氧氣運至各大城市，但仍然趕不上感染人數的暴增。事實上，目前新德里各醫院每日需要的氧氣量至少要700噸，然而政府分配下來的卻只有480噸。甚至有醫院因為氧氣補給車晚了幾個小時到，導致加護病房內的20名病患因供氧不足窒息死亡

►印度醫院缺氧！補給太晚到...加護病房20人「活活窒息死」
►印度「露天火堆」全在燒遺體！火葬場爆滿...滿地紅光成煉獄
►印度1天近35萬人確診新冠　「4病患睡1床」醫院外就是火葬場！

 
ET快訊
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度日增逾30萬染疫！　美「防疫隊長」佛奇：考慮輸送AZ疫苗

巴塞隆納網球公開賽　納達爾苦鬥近4小時「奪生涯第12冠」

印度連3天確診飆破30萬！　白宮：美國正趕工提供疫苗原料

氧氣瓶爆炸！伊拉克新冠醫院82死110傷　院內焦黑慘況曝光

台海爆發戰事日本恐插手介入！日媒：政府已討論自衛隊法律應用

媽媽尋人驚見「焚屍」火坑！燒焦殘肢、碎骨四散　狂飄焦肉噁味

日本擬提高對海外奧運選手要求！「搭機前96小時」2次篩檢才能參賽

染疫母等不到氧氣瓶！他激動陳情...印度旅遊部長反嗆：給你兩巴掌

14塊巧克力重現畢卡索名畫！西班牙師傅秀超強技藝　神還原成品曝

台灣出事日本將「出動自衛隊」！　日媒：正在討論運用安保法

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

印度日增逾30萬染疫！　美「防疫隊長」佛奇：考慮輸送AZ疫苗

巴塞隆納網球公開賽　納達爾苦鬥近4小時「奪生涯第12冠」

印度連3天確診飆破30萬！　白宮：美國正趕工提供疫苗原料

氧氣瓶爆炸！伊拉克新冠醫院82死110傷　院內焦黑慘況曝光

台海爆發戰事日本恐插手介入！日媒：政府已討論自衛隊法律應用

媽媽尋人驚見「焚屍」火坑！燒焦殘肢、碎骨四散　狂飄焦肉噁味

日本擬提高對海外奧運選手要求！「搭機前96小時」2次篩檢才能參賽

染疫母等不到氧氣瓶！他激動陳情...印度旅遊部長反嗆：給你兩巴掌

14塊巧克力重現畢卡索名畫！西班牙師傅秀超強技藝　神還原成品曝

台灣出事日本將「出動自衛隊」！　日媒：正在討論運用安保法

印度日增逾30萬染疫！　美「防疫隊長」佛奇：考慮輸送AZ疫苗

巴塞隆納網球公開賽　納達爾苦鬥近4小時「奪生涯第12冠」

印度連3天確診飆破30萬！　白宮：美國正趕工提供疫苗原料

CEO自砍9成年薪！讓員工「起薪200萬」　最初被看衰…6年後現況曝

與友吵架賭氣「一路飆闖紅燈」撞車進超商　女客結帳慘遭夾困3人傷

台南鄰居「天天洗車庫」灑水30分！他怒公布濕地照　慘遭逆轉打臉

法國媒體讚爆台灣　大眼妹來台傻眼「為什麼差那麼多」

上課叫外送！女傳訊求送上3樓　秒接電話嗆「不下來拿我就吃掉」

南化水庫有望進帳67萬噸！曾文還很渴　官員：這波雨有下對地方

86歲嬤離奇消失「狂揮手」…魔神仔遮眼！兒看不見聽一句話爆雞皮

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

國際熱門新聞

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

沒有手機40天！法15男女「終極隔離實驗」結果曝

2機「高空對撞前」最後照片曝光

驚見焚屍火坑！殘肢四散　狂飄焦肉味

台灣有事將出動自衛隊！日媒：正在討論運用安保法

帥教練39歲當爺爺！網傻眼：怎麼做到的

載到爛醉女　年輕司機興奮「秒開視訊」

愛上準公公！她陷不倫戀還懷孕生子

拜登「種族滅絕說」延燒　華郵曝原因

伊拉克醫院爆炸起火　已82死110傷

台海爆發戰事日本自衛隊恐插手介入！

病患家屬陳情「無氧可用」　印度部長嗆：給你兩巴掌

21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員趁機性侵

美旅遊警示增列116國…台灣風險升第3級！

更多熱門

相關新聞

東奧前僅3台將出征田徑測試賽

東奧前僅3台將出征田徑測試賽

儘管受到疫情影響，東奧籌委會主席橋本聖子仍宣布，5月開始的測試賽會如期舉行，不過中華田協原定規劃的幾場日本賽事，也在考量疫情和積分的情況下，最後僅出賽5月9日閉門登場的田徑測試賽，並僅有400欄一哥陳傑、110欄男神陳奎儒、標槍好手黃士峰三位好手出賽。

印尼潛艦殘骸照曝　斷成3截沉沒

印尼潛艦殘骸照曝　斷成3截沉沒

機師擴大採檢　華航適度調整航班

機師擴大採檢　華航適度調整航班

印尼潛艇找到了　53船員全部死亡

印尼潛艇找到了　53船員全部死亡

伊拉克醫院爆炸起火　已82死110傷

伊拉克醫院爆炸起火　已82死110傷

關鍵字：

新冠肺炎東南亞要聞世界疫情COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

路易莎咖啡8人一氧化碳中毒　員工當場倒地

《全明星2》緋聞狂爆！抓包江宏傑1句話打臉

丫頭深夜突PO「心碎黑白文」！

印尼潛艇找到了　53船員全部死亡

65大學生去過清真寺！與染疫機師同活動

《全明星》跳遠破3次紀錄！他一躍「超過尺標」

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

鳳梨被媽媽哄睡幫蓋被！夢幻臥室曝光

四度盜錄柯南電影　20秒片罰75萬

丈夫癖好超特殊！人妻聽交換條件秒動心

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面