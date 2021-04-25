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日本擬提高對海外奧運選手要求！「搭機前96小時」2次篩檢才能參賽

▲▼ 東京奧運。（圖／路透）

▲日本政府擬要求東奧參賽者搭機前提供2次的核酸檢測陰性證明。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

原定於2020年舉辦的東京奧運受到疫情影響延後至2021年夏季舉辦，如今聖火傳遞已開跑，各國東奧資格賽也已開始。根據《共同社》引述消息人士報導，日本政府有意要求赴日參賽的選手與隨行工作人員，在離境前96小時內需進行2次的核酸檢測，並確定結果為陰性，才能前往日本。

根據《共同社》引述東奧與帕奧相關人士消息報導，在日本政府2020年12月彙整的東奧新冠對策中期整理中，曾經要求選手與隨行工作人員必須在出境前72小時接受核酸檢測並取得陰性證明，然而如今傳出，日本政府為了加強入境防疫管理，將時間延長至出境前的96小時，並且需要提供2次的核酸檢測陰性報告，而抵達日本後，也必須再進行一次檢測。

▲▼ 東京奧運聖火傳遞啟動 。（圖／CFP）

▲東奧聖火傳遞已經開跑 。（圖／CFP）

日本當局將於28日召開奧運新冠對策協調會議，屆時將會由奧組委、國際奧委會等五方代表列席磋商，預計會討論這項出境前96小時內接受2次核酸檢測的規定，而新一版的規定將會於28日與30日公布。

不僅如此，日本政府與奧組委基本上已經決定，選手入境後將每天實施核酸檢測。相關單位也決定將開放選手在入境後自主隔離的14天內進行訓練或參賽，但行動範圍僅限於奧運村、比賽場館以及訓練場館。

另一方面，包含國際奧委會、各國與地區奧委會、各國際單項體育聯合會以及新聞媒體等非選手人士，則是計畫在入境的3天內，每天接受核酸檢測，之後則是以每4天或是每7天的頻率接受篩檢。

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