氧氣瓶爆炸！伊拉克新冠醫院82死110傷　院內焦黑慘況曝光

▲現已知事故發生原因正是院內氧氣瓶爆炸。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

伊拉克首都巴格達一間專門收治新冠病患的醫院24日晚間發生氧氣瓶爆炸事故，接著在加護病房所在樓層釀成大火，依據內政部25日最新說法，死亡人數現已升至82人，另有110人受傷。

綜合路透、美聯社報導，事發於巴格達迪雅拉橋區的哈蒂柏醫院（Ibn al-Khatib），當時火勢迅速蔓延，加上醫院並沒有消防系統，假天花板的設計更讓火苗迅速擴散至高度易燃品。病患家屬在大火中爭先恐後想把親人給救出來，更有多人為了逃命從窗戶跳下。

فيديو متداول يبين اللحظات الأولى لفاجعة مستشفى ابن الخطيب ورئيس الوزراء يأمر بالتحقيق مع مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن الصيانة#قناة_الفلوجة pic.twitter.com/jJxMQTSDOD — قناة الفلوجة (@fallujahtv) April 24, 2021

依據內政部發言人穆哈納（Khalid al-Muhanna）25日公布的最新死傷統計，共有82人死於這場意外，另有110人受傷，「我們迫切需要審查所有醫院的安全措施，防止類似痛苦悲劇再度發生。」伊拉克總理哈德米（Mustafa al- Kadhimi）也已經下令針對此案展開調查。

▲新冠患者準備搭乘救護車進行撤離。（圖／路透，下同）

依據外媒拍攝到的畫面，可見醫院內部被燒得焦黑。醫院消息人士指出，多名病患在事發後被轉移至其他醫院，但直到大火被撲滅的數小時後，仍有許多家屬親友還待在醫院，因為無法找到自己的親人。

哈蒂柏醫院專門收治新冠重症患者。依據伊拉克人權委員會成員巴雅提（Ali Bayati）的說法，在死者之中，至少有28人使用呼吸器。

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