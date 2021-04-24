快訊／70歲男子確診死亡！境外移入再+6

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增6例境外移入COVID-19確定病例，分別自菲律賓(案1093、1094、1098)、印度(案1095)及印尼(案1096、1097)入境。

▲指揮中心召開記者會。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，案1093為菲律賓籍20多歲男性，今(2021)年3月17日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，期間並無症狀及期滿採檢為陰性；個案於4月7日因同行移工確診(案1054)進行居家隔離，於4月11日解除後進行自主健康管理，因工作需要，4月22日由公司安排至醫院自費採檢並於今日確診(Ct值30，核酸二採陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。已掌握個案接觸者6人，其中1人列居家隔離，4人列自主健康管理，1人已出境。

指揮中心指出，案1094為本國籍70多歲男性，長期居住菲律賓，並於今年4月8日來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月19日因心情不佳無食慾等狀況，由衛生局安排就醫，因無發燒及呼吸道相關症狀，故無採檢並返回旅館繼續檢疫，4月21日因個案未領早餐，旅館人員發現個案已無心跳，經法醫採檢於今日確診(Ct值27)。個案居家檢疫期間及就醫時接觸者皆有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心表示，案1095為印度籍20多歲男性學生，今年4月8日首次來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫至4月22日，期滿後隔日由學校專案安排至醫院採檢並確診(Ct值20，核酸二採及血清抗體檢驗中)。已掌握個案接觸者1人，列自主健康管理。

指揮中心表示，案1096為印尼籍20多歲男性學生，今年4月8日首次來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫至4月22日，期滿後隔日由學校專案安排至醫院採檢並確診(Ct值33，核酸二採Ct值30，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。已掌握個案接觸者共8人，其中1人列居家隔離，7人列自主健康管理。

指揮中心表示，案1097為印尼籍30多歲男性漁工，4月22日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，4月23日因有咳嗽症狀，由集中檢疫所安排採檢並於今日確診。已掌握個案接觸者共27人，其中15人列居家隔離，12人列自主健康管理。

指揮中心表示，案1098為菲律賓籍20多歲女性移工，今年3月26日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，4月8日接受檢疫期滿前採檢陰性；因工作需要，個案於4月23日至醫院自費採檢並確診(Ct值31，核酸二採Ct值32，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。已掌握個案接觸者共19人，因有適當防護，列為自主健康管理。

【你可能也想看】

快訊／又有機師確診！華航累積5人染疫 感染源調查中

新增1死！70歲菲律賓台商「檢疫期死亡」確診 倒臥沙發無心跳



我輸出澳洲機師「擴大匡列248人」 接觸者已採73人「3陽性」



華航2染疫機師「出清真寺才碰面」 莊人祥：不排除在車內感染

70歲台商「檢疫期死亡」確診！曾就醫未採檢 指揮中心曝原因