我輸出澳洲機師「擴大匡列248人」　接觸者已採73人「3陽性」

記者嚴云岑／台北報導

華航機組員染疫再擴大，指揮中心今（24）日公布再有一名機師染疫，為澳洲檢出COVID-19陽性，指揮中心啟動個案在臺活動史之調查，並針對在臺接觸者匡列及回溯採檢確診，指揮中心莊人祥表示，目前接觸者匡列248人，已採檢73人，其中3人陽性，包括今日確診的貨機機師，43人陰性，還有27人檢驗中。

莊人祥說明，案1092為本國籍40多歲男性，為該航空公司之貨機機組員，個案今年4月9日至4月16日曾執勤至紐西蘭及荷蘭，因出勤需求曾於4月9日及13日進行採檢，結果皆為陰性，出勤期間無症狀，返臺後於4月19日進行檢疫期滿採檢，結果為陰性。

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個案4月22日執勤往返日本，返臺後於住家居家檢疫，同日下午因指揮中心針對澳洲檢出陽性機師之接觸者進行回溯採檢，於今日確診，一採Ct值35，二採Ct值23，血清抗體陰性，研判是剛感染不久，但研判與先前確診4例無關，感染源待釐清。

華航確診的4名機師分別為國籍機師案1078、1079，以及印尼籍機師案1090與同住家人1091，另有一名飛澳洲後確診的印尼籍機師，在台未列案號。今日確診的機組員為案1092，後指揮中心證實也為機師。

莊人祥說，案1078、1079接觸者仍有2人待採檢，案1078已採1人，仍有1人在國外待採中。

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