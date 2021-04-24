說華航「疫苗打太慢」遭轟！莊人祥秒臉沉唸數據　少長榮5倍多

記者李宜秦／台北報導

華航機師確診新冠肺炎導致疫情擴大，目前已累計5名本土案例。中央流行疫情指揮中心指出，長榮航空共有235名機師施打疫苗，而華航僅有44名，相差超過5倍多，華航確實比較落後。

▲指揮中心召開記者會。（圖／指揮中心提供）

今日記者會有媒體提問，華航機師工會不滿「被說疫苗打太慢」，砲轟先前醫護也打很慢為何不檢討？指揮中心發言人莊人祥瞬間臉沉回答「可以跟長榮比」，並當場唸出數據指長榮機師已打235位，反觀華航只有44位，的確少了很多，相差超過5倍。

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莊人祥表示，華航只要與合作接種疫苗的醫院談好施打疫苗流程，機組員接種疫苗就不會有什麼困難，目前看來長榮、星宇航空等機組員公費預約都沒有問題，華航應與醫院討論如何讓接種流程更順暢。

莊人祥說，案1091返台後適用舊制的居家檢疫5天，疑似違規至台北清真寺，已協調民航局探討是否有違規疑慮，若需進行處分會予以處理。

莊人祥表示，華航規劃5月底前完成所有機組員的疫苗接種，只是突然有機師確診，的確華航接種疫苗速度比較落後，至於機組員的接種意願是沒有問題的。

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