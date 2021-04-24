新增1死！70歲菲律賓台商「檢疫期死亡」確診　倒臥沙發無心跳

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日宣佈新增6例境外移入，其中一名70多歲的菲律賓台商死亡後確診，也證實為國內首例於防疫旅館猝死後被確診。據悉，70多歲的蔡姓男子，在8日從菲律賓返台，在大同區一家飯店進行居家檢疫，期間因為長期吃不下飯、對飯店人員關心也不太接電話。

▲指揮中心召開記者會。（圖／指揮中心提供）

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北市大同區1名居家檢疫者，住防疫旅館時在房間內身亡，警方在21日上午接獲線報到場，發現男子倒臥在沙發上沒有呼吸心跳。

飯店通知衛生所人員協助送醫，但是醫生檢查並無大礙僅可能因心情不好造成，但沒想到在21日上午8時許，遭飯店人員發現陳屍沙發。

指揮中心今日指出，案1094為本國籍70多歲男性，長期居住菲律賓，並於今年4月8日來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月19日因心情不佳無食慾等狀況，由衛生局安排就醫，因無發燒及呼吸道相關症狀，故無採檢並返回旅館繼續檢疫。

4月21日因個案未領早餐，旅館人員發現個案已無心跳，經法醫採檢於今日確診(Ct值27)。個案居家檢疫期間及就醫時接觸者皆有適當防護，故無匡列接觸者。

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