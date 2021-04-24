機師染疫催動AZ疫苗打氣？　昨「公+自費」接種3253劑創新高

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

華航連日爆出5機師染疫，間接催動疫苗打氣。中央流行疫情指揮中心今（24）日公布AZ疫苗最新接種數據，昨日接種3253劑創下開打新高，其中公費、自費分別有1469人與1784人接種，截至22日累計4萬2523人施打。

華航確診的4名機師分別為國籍機師案1078、1079，以及印尼籍機師案1090與同住家人1091，另有一名飛澳洲後確診的印尼籍機師，在台未列案號。今日確診的機組員為案1092，後指揮中心證實也為機師。

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案1078、1079只剩2人待採檢，飛澳洲後確診的印尼籍機師接觸者則持續匡列中，目前已掌握接觸者248人，已採檢73人中，就有3人陽性，分別為案1090、1091、1092，另有27人檢驗中、60人待採檢。

指揮中心指揮官陳時中昨在記者會表示，華航打疫苗的腳步有點慢，「沒有打疫苗的，以後管制會加嚴」，他另強調，目前全球疫情都在高峰，還是呼籲符合疫苗接種資格者，應該要盡快來施打，因為疫苗效期有限，之後很快會向下開放。

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