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比長榮慢5倍⋯華航急增合作醫院！5月起加速「大規模疫苗接種」

▲▼中華航空,桃園機場,桃機,華航,旅遊,出國,包機,直航,空中巴士Airbus A330-302,B-18359,停機坪。（圖／記者李毓康攝）

▲華航機師確診新冠肺炎。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中華航空爆發機師確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心指出，華航機師接種疫苗速度落後長榮5倍多。華航今日表示，針對有機師未能順利在可行時間預約成功，華航已與合作醫院商談擴大施打人數及提供專屬名額，並新增其他合作醫院，5月起將於機組員班表中加速安排大規模接種，由公司支付掛號等相關費用。

中央流行疫情指揮中心今日指出，長榮航空共有235名機師施打疫苗，而華航僅有44名，相差超過5倍多，華航確實比較落後。

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華航表示，政府於4月12日開放施打後，華航即依機組員意願與檢疫管理規定，並按排定班表，積極安排機組員預約合作醫院陸續施打疫苗，目前空勤組員已近300人完成接種。

▲▼華航再增2機師確診，其中一人曾到桃園大園清真寺。（圖／記者沈繼昌攝）

▲華航確診機師其中一人曾到桃園大園清真寺。（圖／記者沈繼昌攝）

針對有機師未能順利在可行時間預約成功，華航已與合作醫院商談擴大施打人數及提供專屬名額，並新增其他合作醫院，5月起將於機組員班表中加速安排大規模接種，由公司支付掛號等相關費用，希望儘速讓更多機組員完成疫苗施打。

華航嚴格落實並強化機組員執勤的防疫管理措施，要求執勤機師配合暫勿搭乘大眾運輸工具，由公司安排專車接送，並持續落實量測體溫、佩戴口罩等措施，強化自身防護，注意個人健康。華航也特別關懷及慰問因執行勤務面臨風險的機師，公司亦已建立健康自主管理系統及設置防疫專線，提供組員防疫諮詢，致力確保每位機組員身心健康。

全球外站也再度檢視防疫管理及要求落實各項措施，各站皆嚴謹監督，要求地勤代理商等第一線作業單位，進入航機必須佩戴口罩及必要防護裝備，以維護機組員安全。機組員若發現進出機艙人員不符防疫規定，可當場要求及立即通報，公司將嚴加懲處及要求地勤代理商落實執行，確保讓機組員安心執勤的環境。

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