快訊／又有機師確診！華航累積5人染疫　感染源調查中

記者嚴云岑／台北報導

華航機師累積4人染疫，指揮中心23日宣布對前艙1270多名機組員擴大採檢。而輸出個案、未列案號印尼籍機師暫時匡列的58名接觸者中，已有2人確診陽性。指揮中心今（24）日公布最新採檢結果，又有1名機組員染疫，為本國籍40多歲男性，同為該公司貨機機師，目前累積5人確診。

華航確診的4名機師分別為國籍醫師案1078、1079，以及印尼籍機師案1091與在澳確診的印尼籍機師，其在台同住家人昨日確診，為案1090，因自去年9月入境後就無出國史，因此被列為本土個案。

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指揮中心昨日表示，在確診機師中，兩名國籍機師在經過病毒基因定序，已確認感染英國變異株，接觸者尚有8人待採檢或等待檢驗結果；印尼籍機師接觸者持續匡列中。

中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，今日新增1名回溯採檢者為案1092，今年4月9日至16日曾執勤至紐西蘭及荷蘭，因出勤需求曾於4月9日及13日進行採檢，結果皆為陰性，出勤期間無症狀，返臺後於4月19日進行檢疫期滿採檢，結果為陰性；個案4月22日執勤往返日本，返臺後於住家居家檢疫，同日下午因指揮中心針對澳洲檢出陽性機師之接觸者進行回溯採檢，於今日確診(Ct值35，二採Ct值23，血清抗體陰性)。

指揮中心表示，個案感染源現正調查中，已掌握接觸者共14人，其中5人列居家隔離，9人列自主健康管理；14名接觸者中，5人已採檢核酸及血清抗體，其中4人核酸檢驗陰性、1人檢驗中，該5人之血清抗體皆檢驗中，餘9人待採檢。

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