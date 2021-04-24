華航2染疫機師「出清真寺才碰面」　莊人祥：不排除在車內感染

▲華航確診機師赴大園清真寺身影曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

華航印尼籍機師（案1091）與在澳洲雪梨被驗出病毒陽性的未列案號機師，以及其同住家人（案1090），3人曾在4/16、4/19去過台北和大園清真寺，初步掌握接觸者400人，暫列自主健康管理。指揮中心發言人莊人祥表示，3人在台北清真寺在裡面沒有遇到，進去也到不同地方，是出來才碰到，之後一起開車離開。

莊人祥表示，3人是否在清真寺被感染，還有待釐清，但為了安全起見，還是先把台北清真寺列為足跡範圍，並匡列有去過的民眾自主健康管理，若在當天有症狀者，可以去跟醫師回報。

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莊人祥提到，在澳確診機師在台有3名家人，2名在家者採檢陰性，只有一起去清真寺者採檢陽性，不排除可能是在開車離開時，於車內密閉空間染疫。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

台北清真寺已昨日公布的足跡翻譯成相關語言進行宣導，指揮中心昨天也有到現場調查，看16日當天到底有多少人去過，已掌握一些名單，未來也會持續擴中，也會透過意見領袖加強宣導。

此外，雖然案1091出關一週才確診，足跡也不只有清真寺，但莊人祥表示，目前其他活動處沒有太大公共衛生疑義，因此只公布清真寺足跡。

華航機組員染疫再擴大，指揮中心今（24）日公布再有一名機師染疫，為澳洲檢出COVID-19陽性，指揮中心啟動個案在臺活動史之調查，並針對在臺接觸者匡列及回溯採檢確診，指揮中心莊人祥表示，目前接觸者匡列248人，已採檢73人，其中3人陽性，包括今日確診的機師，43人陰性，還有27人檢驗中。

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