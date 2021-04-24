自備枕頭套還中鏢！機師工會灰心曝：對確診原因「摸不著頭緒」

▲華航機組員防疫規定嚴格。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

中華航空機師確診新冠肺炎，機師工會表示，疫情爆發以來機師處於高壓環境下，除了在外站的防疫措施相當嚴格外，許多機師還會在進房間後再度消毒，並自備枕頭套等，在這種情況下仍有人中鏢，令機師們相當灰心，對於確診原因也「摸不著頭緒」。

機師工會研究員陳柏謙表示，機師飛往外站期間防疫措施相當嚴格，幾乎只會在出入關時接觸二到三人，離開機場後會直接搭上專屬接駁車，且車上與司機還有隔板隔開，接著直接到旅館房間，之後在下一次派飛前都不會出房，所以機師對於有人中鏢也是「摸不著頭緒」，不懂都做到這個地步，怎麼還會確診。

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陳柏謙表示，這次確診機師的派飛航線不只一站，其中也包括印度，而印度近日疫情嚴峻，因此有人猜測是在印度染疫，許多機師近日心情都非常複雜，除了擔心會染病外，還要接受社會輿論，令人相當灰心。

▲指揮中心公布華航機師確診，造成本土疫情擴大。（圖／記者宋良義攝）

陳柏謙指出，近日輿論指向機師接種疫苗速度過慢，然而這根本不是機師能自行控制的，機組員為第三類施打疫苗優先對象，開放接種也是在這兩周前，再加上打疫苗後2天不能執勤，因此受限於班表也不可能所有人都立刻接種。

陳柏謙表示，除此之外，台灣引進的AZ疫苗尚未被美國民航局列為建議機組員接種疫苗，機師都很擔心，若打疫苗後影響到體檢，就可能進一步影響未來工作權，畢竟機師這個職業本身對體檢要求非常嚴格，甚至還有輿論批評機師缺乏職業道德，這些都讓機師們無法接受，甚至有人想乾脆留職停薪。