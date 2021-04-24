台北清真寺400人群聚　衛生局已掌握40人、寺方17人全採檢

▲台北清真寺。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

華航印尼籍機師（案1091）與在澳洲雪梨確診機師以及其同住家人（案1090），3人曾在4/16去過台北清真寺，指揮中心初步掌握接觸者400人。台北清真寺23日起緊急實施實聯制，台北市衛生局也當日登記名單中回溯追蹤，目前已掌握40餘人。科長余燦華表示，掌握名單中包含寺方17人，已安排採檢，衛生局到4月30日前也會持續更新名單。

華航一週內爆出5機師染疫，莊人祥表示，3人是否在清真寺被感染，還有待釐清，但為了安全起見，還是先把台北清真寺列為足跡範圍，並匡列有去過的民眾自主健康管理，若在當天有症狀者，可以去跟醫師回報。

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在澳洲確診機師在台有3名家人，2名未於4/16一同前往清真寺者採檢陰性，只有共同前往清真寺的的10多歲男性採檢陽性。莊人祥提到，3名確診者是從不同入口進入清真寺，在寺內也沒有碰面，活動結束後才一起開車離開，不排除可能是在車內密閉空間染疫。

華航機組員染疫再擴大，指揮中心今（24）日公布再有一名機師染疫，為澳洲檢出COVID-19陽性，指揮中心啟動個案在臺活動史之調查，並針對在臺接觸者匡列及回溯採檢確診，指揮中心莊人祥表示，目前接觸者匡列248人，已採檢73人，其中3人陽性，包括今日確診的機師，43人陰性，還有27人檢驗中。

指揮中心提醒，由於個案發病前2日至住院隔離前曾有公共場所活動史，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。