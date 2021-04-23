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舞蹈師走馬路「慘變現行犯」　施暴完送地檢署9hrs！警嗆：不爽嗎

▲▼舞團老師在路上被警察無故盤查（圖／翻攝臉書）

▲舞團老師身上都是傷，淚訴「台灣是警察國家嗎？」（圖／翻攝當事人臉書）

記者劉維榛／綜合報導

「失去自由的9個小時。」一名女舞蹈老師在臉書痛批，日前好端端走在路上，竟遭到員警質問「從哪裡來？你要幹嘛？」原PO不願意回應，當場被搶手機、壓地上銬，甚至還被押去桃園地檢署拘留數小時。原PO身心懼怕表示，自己被限制自由9小時，員警反嗆「你最好是沒有犯罪啦，不爽嗎？去陳情啊！」

女舞蹈老師餘悸猶存表示，22日一早從台中搭車到中壢，要去排練教室上課，怎料就快抵達教室時，路上突冒出一名員警，當眾盤問「我沒看過你，你是誰？你從哪裡來？你要幹嘛？有沒有帶證件？你叫什麼名字？」

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儘管男子穿著員警制服，但仍讓原PO豎起警戒心，回拒所有問題，只淡淡回應對方「如果你要知道我去哪裡，你可以跟我去，就在不遠處，我要去上課，你可以跟我來，再走兩分鐘就會到了。」

然而員警拒絕前往，還開始限制原PO行動自由，原PO發現事態嚴重後，趕緊拿起手機錄影自保，不料，員警直接奪取手機，「對我的身體施加暴力推打、拉扯、強迫我戴上手銬。」嬌小的原PO還被推倒在馬路中央，任由員警掐脖子，儘管嘶吼尖叫，卻沒有路人敢上前關心。

事情越演越烈，原PO以現行犯的身分被送往中壢區某派出所，而身上還被手銬腳銬。正因為自己被列為「妨害公務現行犯」，她驚恐表示，一進派出所後，裡面的員警各個語氣不屑、態度惡劣、口吻輕蔑、怒目相視、暴躁不耐、言語滿是羞辱與鄙視，「似乎我就是畜生、人渣、垃圾。」

回憶當時，原PO崩潰直呼，自己根本毫無尊嚴可言，想喝口水，也被懷疑瓶內裝可疑物；打電話朋友求援，也會被懷疑偷錄音，最後手機再度又被3位員警搶去。到了中午12時，原PO被送往中壢分局，「我做了指紋紀錄，拍了犯人照片，在冰冷的拘留室地板躺了大約2.5小時，吃了幾口菜、喝了三杯水。」

下午3時許，原PO又被帶到桃園地檢署，原PO害怕表示，「進入拘留室的走廊上，站了一排六、七位高大的員警，我與其他女性現行犯，關在拘留室內大約3個半小時，直到6點鐘開庭審理。」

好不容易熬到偵訊完，原PO在6時15分準備離開，不料想要拿回自己私人用品時，再度被員警羞辱一句「你最好是沒有犯罪啦，不爽嗎？去陳情啊！」這荒謬的9小時，讓原PO身心俱疲，至於為何被員警盤查、遭到手銬腳銬，原PO列出4個最有可能的理由，「我沒有見過你、神色看起來很緊張、我本來就可以盤查你、因為你走在大馬路上。」

沒想到只是去排練舞蹈，原PO卻被「非人道」對待，這一口氣讓她實在嚥不下，因此決定揭發並捍衛自己權力，「我能怎麼辦呢？晚上6點的地檢署檢察官詢問的結果是，他們要回去查證，我必須等待查證結果。」

底下網友心疼表示，「現在是威權時代嗎？如妳沒有犯罪的事實就將事情鬧大，請律師去了解一下」、「這些警察是流氓嗎」、「怎麼這樣...太誇張了」、「密錄器公布出來，這樣就知道誰對誰錯」、「太離譜了，吿他」。

對此，留言串中，中壢分局回應，「本案詹女行經中壢區新興路一帶，為本分局治安要點路段，警方依據警察職權行使法第6條第1項第6款規定，對其查證身份，並依據第7條相關規定，為查證人民身份，得採取相關必要措施，本分局員警在指定路段依法發動盤查並告知攔查事由，過程中詹女不但拒絕提供人別資料供身分查證，更以言詞辱罵執勤員警，經多次警告無效後，依妨害公務罪嫌逮捕，並移送桃園地檢署偵辦中。」

▼女老師1800多字淚訴！（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼舞團老師在路上被警察無故盤查（圖／翻攝臉書）

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